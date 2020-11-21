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Develi Belediyespor liderliğe yükseldi

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.11.2020 17:46 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Liginde mücadele eden Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Mersin ekibi Kılıç Silifke İdman Yurdu’nu set vermeden 3-0 mağlup etti.Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Liginde mücadele eden Develi Belediyespor yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Develi Belediyespor liderliğe yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Liginde mücadele eden Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Mersin ekibi Kılıç Silifke İdman Yurdu’nu set vermeden 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Liginde mücadele eden Develi Belediyespor yoluna emin adımlarla devam ediyor. Mavi-Beyazlılar deplasmanda oynadığı maçta Kılıç Silifke İdman Yurdu’nu rahat geçerek grubunda liderliğe yükseldi.
Develi Belediyespor rakibi karşısında ilk seti 20-25, ikinci seti 21-25 ve üçüncü seti 17-25 kazanarak sahadan 3-0’lık sonuçla ayrıldı. Kılıç Silifke İdman Yurdu karşısında aldığı galibiyet sonrası büyük sevinç yaşayan Develi Belediyespor üst üste dördüncü galibiyetine imza attı.

Develi Belediyespor liderliğe yükseldi

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