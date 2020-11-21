Develi Belediyespor liderliğe yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Liginde mücadele eden Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Mersin ekibi Kılıç Silifke İdman Yurdu’nu set vermeden 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Liginde mücadele eden Develi Belediyespor yoluna emin adımlarla devam ediyor. Mavi-Beyazlılar deplasmanda oynadığı maçta Kılıç Silifke İdman Yurdu’nu rahat geçerek grubunda liderliğe yükseldi.

Develi Belediyespor rakibi karşısında ilk seti 20-25, ikinci seti 21-25 ve üçüncü seti 17-25 kazanarak sahadan 3-0’lık sonuçla ayrıldı. Kılıç Silifke İdman Yurdu karşısında aldığı galibiyet sonrası büyük sevinç yaşayan Develi Belediyespor üst üste dördüncü galibiyetine imza attı.



