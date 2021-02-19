Develi Esnafı Koranavirüs denetimlerinden tam not aldı

Develi Kaymakamlığınca devam eden koronavirüs denetimlerinde ilçede bulunan 34 büyük marketten 13 tanesi ve 6 kuaför kontrol edildi.

Koronavirüs kurullarına uyulması için yapılan denetimde hiç bir olumsuzluk bulunmadığı için cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi. Develi Kaymakamlığında yapılan açıklamada "Bakanlığımızın 23.03.2020 tarih ve 5823 sayılı emirlerinde belirtilen hususlar İlçemiz sınırlarında faaliyet gösteren tüm marketlere tebliğ edilerek taahhütnameleri alınmış ve ayrıca Kaymakamlığımızca oluşturulan komisyonlar marifeti ile salgının önüne geçilene kadar gerekli kontroller ve denetimler yapılmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

