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Develi’de Ramazan Bayramında balkonlarda bayram coşkusu

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.05.2020 11:17 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Develi ilçesinde vatandaşlar balkonlarında bayram coşkusu yaşadı.Develi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramında 81 İlde uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasına özel olarak ses sistemiyle donattığı üstü açık araçla Develi sokaklarını dolaşarak, Ramazan Bayramında korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan Develililere zafer marşları ve bayram şarkıları ile bayram kutlaması yapıldı.

Kayseri’nin Develi ilçesinde vatandaşlar balkonlarında bayram coşkusu yaşadı.
Develi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramında 81 İlde uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasına özel olarak ses sistemiyle donattığı üstü açık araçla Develi sokaklarını dolaşarak, Ramazan Bayramında korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan Develililere zafer marşları ve bayram şarkıları ile bayram kutlaması yapıldı. Develi’nin cadde ve sokaklarında coşkulu anlar yaşatan etkinlik, sokağa çıkma yasağına uyan Develililerden de büyük beğeni topladı.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar alınan tedbirlere karşı sağduyulu davrandıkları için hemşerilerine teşekkür ederek, “Bu seneki Ramazan Bayramında, Kovid -19 salgını ve bu kapsamda alınan tedbirlerin gölgesinde olması, yaşamın her alanında olduğu gibi Ramazan Bayramı kutlamalarımızı da etkiledi. Bizler de korona virüs nedeniyle bu Ramazan Bayramında dışarı çıkamayan hemşehrilerimiz için kültürel etkinliklere de yer vererek vatandaşlarımızla etkili iletişim kurabilmek için Balkon ve pencerelerdeki çocuklarla şarkılar söyleyip, zafer marşları eşliğinde bayram coşkusunu evlere taşıdık. Bu bayram birlikte olamasak da, bayramın ardında da güzel bir bayram inşallah bizleri bekliyor. Allah, birlikte daha nice bayramlara sağlık, huzur ve mutluluk içinde kavuşmayı hepimize nasip etsin” dedi.

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