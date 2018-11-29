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Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 29.11.2018 03:16 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona, Porto ve Schalke 04 son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Büyük rekabetin yaşandığı C Grubu'nda, Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği İngiltere temsilcisi Liverpool'u 13. dakikada Juan Bernat, 37. dakikada Neymar'ın ağları sarsmasıyla 2-1 yendi. Liverpool'un tek golünü, 45+1'inci dakikada penaltıdan James Milner ağlara gönderdi.

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 5. haftası, A, B, C ve D gruplarında TSİ 23.00'te oynanan 6 karşılaşma ile sona erdi.

A Grubu'nda Almanya ekibi Borussia Dortmund, konuk ettiği Belçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.

Puanını 10'a çıkaran Borussia Dortmund ile lider Atletico Madrid'in adlarını son 16 turuna yazdırdığı grupta, Club Brugge ise UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

B Grubu'nda Barcelona, konuk olduğu PSV'yi 2-1 yendi. İspanyol ekibinin gollerini Lionel Messi ve Gerard Pique atarken, Hollanda temsilcisinin tek golünü ise Luuk de Jong kaydetti.

Bu sonuçla Barcelona, 13 puanla grubunu lider tamamlamayı garantileyerek son 16 turuna kaldı. PSV ise 1 puanla grubu son sırada tamamlayarak Avrupa arenasına veda etti.

Grubun diğer mücadelesinde Tottenham konuk ettiği Inter'i 80. dakikada Christian Eriksen'in golüyle 1-0'la geçti. 7'şer puana sahip iki takım arasından üst tura çıkacak ekip, gruptaki son maçların ardından belli olacak.

Büyük rekabetin yaşandığı C Grubu'nda, Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği İngiltere temsilcisi Liverpool'u 13. dakikada Juan Bernat, 37. dakikada Neymar'ın ağları sarsmasıyla 2-1 yendi. Liverpool'un tek golünü, 45+1'inci dakikada penaltıdan James Milner ağlara gönderdi.

Neymar, attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde en çok ağları sarsan Brezilyalı futbolcu konumuna geldi.

Grubun diğer karşılaşmasında İtalya temsilcisi Napoli, konuk ettiği Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 11. dakikada Marek Hamsik, 33. ve 52. dakikalarda Dries Mertens'in fileleri havalandırmasıyla 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından C Grubu'nda Napoli 9 puanla lider, PSG 8 puanla ikinci, Liverpool 6 puanla üçüncü, Kızılyıldız 4 puanla son sırada yer aldı. Grupta üst tura çıkan ve Avrupa Ligi vizesi alan takımlar, son maçların ardından belli olacak.

D Grubu'nda ise lider Portekiz ekibi Porto, konuk ettiği Schalke 04'ü Eder Militao, Jesus Corona ve Moussa Marega'nın golleriyle 3-1 yendi. Almanya temsilcisinin tek golünü, penaltıdan Nabil Bentaleb kaydetti.

Grupta 13 puanlı Porto ve 8 puanlı Schalke 04 son 16 turuna adlarını yazdırırken, 4 puanlı Galatasaray ile 3 puanlı Lokomotiv Moskova, son hafta maçlarında alacakları sonuca göre UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

A Grubu:

Atletico Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa): 2-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0

Takımlar O G B M A Y Av P
Atletico Madrid 5 4 0 1 9 6 3 12
Borussia Dortmund 5 3 1 1 8 2 6 10
Club Brugge 5 1 2 2 6 5 1 5
Monaco 5 0 1 4 2 12 -10 1

B Grubu:

Tottenham (İngiltere) - Inter (İtalya): 1-0

PSV (Hollanda) - Barcelona (İspanya): 1-2

Takımlar O G B M A Y Av P
Barcelona 5 4 1 0 13 4 9 13
Inter 5 2 1 2 8 9 -1 7
Tottenham 5 2 1 2 5 6 -1 7
PSV 5 0 1 4 5 12 -7 1

C Grubu:

Napoli (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 3-1

Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere): 2-1

Takımlar O G B M A Y Av P
Napoli 5 2 3 0 7 4 3 9
Paris Saint-Germain 5 2 2 1 13 8 5 8
Liverpool 5 2 0 3 8 7 1 6
Kızılyıldız 5 1 1 3 4 13 -9 4

D Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray: 2-0

Porto (Portekiz) - Schalke 04 (Almanya): 3-1

Takımlar O G B M A Y Av P
Porto 5 4 1 0 12 4 8 13
Schalke 04 5 2 2 1 5 4 1 8
Galatasaray 5 1 1 3 3 5 -2 4
Lokomotiv Moskova 5 1 0 4 4 11 -7 3

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