Devler Ligi'nde Serdar Dursun rüzgarı! Vinicius Junior onun stilini denedi, eline yüzüne bulaştırdı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde erken final niteliği taşıyan dev eşleşmede Real Madrid, sahasında ağırladığı Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek final kapısını ardına kadar araladı. Ancak Santiago Bernabéu'daki bu görkemli zaferin önüne, maçın 57. dakikasında yaşanan o ilginç penaltı anı geçti.

DÜNYA YILDIZI VİNİCİUS 'DURSUN' STİLİNİ DENEDİ!

Mücadelenin 57. dakikasında kazanılan penaltı atışı için topun başına geçen Real Madrid'in Brezilyalı süperstarı Vinicius Junior, tüm dünyayı şaşırtan bir vuruş stili denedi.

Topa doğru gelirken tıpkı Kocaelispor'un milli golcüsü Serdar Dursun ile özdeşleşen o meşhur havaya zıplama ve sekme hareketini yapan Vinicius, kaleciyi şaşırtmak isterken atışı kaçırarak adeta eline yüzüne bulaştırdı. Brezilyalı yıldızın bu başarısız "Dursunaldo" denemesi, özellikle Türk futbolseverler arasında anında viral oldu.

SERDAR DURSUN KAYITSIZ KALMADI: SOSYAL MEDYA YIKILDI!

Vinicius Junior penaltıyı kaçırdı taraftardan özür diledi. pic.twitter.com/1Gg44uzCCB — TRT Spor (@trtspor) March 11, 2026

Vinicius Junior'un bu başarısız kopyalama girişimine, hareketin orijinal sahibi olan Serdar Dursun'dan yanıt gecikmedi. Şu sıralar Kocaelispor formasıyla gollerine devam eden tecrübeli santrfor, X (Twitter) hesabı üzerinden kaçan penaltının videosunu alıntılayarak sadece "👀🥶" emojilerini paylaştı.

Serdar Dursun'un hiçbir kelime kullanmadan verdiği bu efsane tepki, kısa süre içerisinde on binlerce beğeni ve RT alarak Şampiyonlar Ligi gecesinin en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi. Taraftarlar, "Orijinali varken çakmasına gerek yok", "Serdar Dursun dünya yıldızlarına ilham oluyor" şeklinde binlerce eğlenceli yorum yaptı.