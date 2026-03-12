SPOR

Devler Ligi'nde Serdar Dursun rüzgarı! Vinicius Junior onun stilini denedi, eline yüzüne bulaştırdı...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiliz devi Manchester City'yi 3-0 gibi net bir skorla sahadan silen Real Madrid'de, Vinicius Junior'un kaçırdığı penaltı geceye damga vurdu! Brezilyalı dünya yıldızının, Kocaelispor forması giyen tecrübeli golcü Serdar Dursun'un o meşhur sekerek yaptığı penaltı vuruşunu deneyip başarısız olması sosyal medyayı adeta yıktı geçti. Serdar Dursun'un o anlara verdiği şok tepki ise anında beğeni rekorları kırdı!

Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde erken final niteliği taşıyan dev eşleşmede Real Madrid, sahasında ağırladığı Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek final kapısını ardına kadar araladı. Ancak Santiago Bernabéu'daki bu görkemli zaferin önüne, maçın 57. dakikasında yaşanan o ilginç penaltı anı geçti.

DÜNYA YILDIZI VİNİCİUS 'DURSUN' STİLİNİ DENEDİ!

Devler Ligi nde Serdar Dursun rüzgarı! Vinicius Junior onun stilini denedi, eline yüzüne bulaştırdı... 1

Mücadelenin 57. dakikasında kazanılan penaltı atışı için topun başına geçen Real Madrid'in Brezilyalı süperstarı Vinicius Junior, tüm dünyayı şaşırtan bir vuruş stili denedi.

Topa doğru gelirken tıpkı Kocaelispor'un milli golcüsü Serdar Dursun ile özdeşleşen o meşhur havaya zıplama ve sekme hareketini yapan Vinicius, kaleciyi şaşırtmak isterken atışı kaçırarak adeta eline yüzüne bulaştırdı. Brezilyalı yıldızın bu başarısız "Dursunaldo" denemesi, özellikle Türk futbolseverler arasında anında viral oldu.

SERDAR DURSUN KAYITSIZ KALMADI: SOSYAL MEDYA YIKILDI!

Vinicius Junior'un bu başarısız kopyalama girişimine, hareketin orijinal sahibi olan Serdar Dursun'dan yanıt gecikmedi. Şu sıralar Kocaelispor formasıyla gollerine devam eden tecrübeli santrfor, X (Twitter) hesabı üzerinden kaçan penaltının videosunu alıntılayarak sadece "👀🥶" emojilerini paylaştı.

Serdar Dursun'un hiçbir kelime kullanmadan verdiği bu efsane tepki, kısa süre içerisinde on binlerce beğeni ve RT alarak Şampiyonlar Ligi gecesinin en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi. Taraftarlar, "Orijinali varken çakmasına gerek yok", "Serdar Dursun dünya yıldızlarına ilham oluyor" şeklinde binlerce eğlenceli yorum yaptı.

