Arjantin'de tarihi Icardi itirafı! Yılların düşmanı Maxi Lopez'den şok River Plate çağrısı

Galatasaray'ın Arjantinli süperstarı Mauro Icardi'nin yaz transfer döneminde ülkesinin dev ekiplerinden River Plate'e transfer olacağı iddiaları Güney Amerika'da gündemin bir numaralı maddesi olmaya devam ediyor! Konuyla ilgili en bomba açıklama ise, geçmişte Wanda Nara nedeniyle Icardi ile büyük bir kriz yaşayan ve yıllardır küs olan Maxi Lopez'den geldi. River Plate efsanesi olan Lopez, aralarındaki tarihi husumeti bir kenara bırakarak, "Gol atacak birine ihtiyacımız var" dedi.

Emre Şen
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray formasıyla efsaneleşen ancak yaşadığı talihsiz çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'nin geleceği, ülkesi Arjantin'de manşetleri süslemeye devam ediyor.

Yaz transfer döneminde forvet hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen River Plate'in Icardi ile ilgilendiği yönündeki iddialar, futbol dünyasının en eski ve en tartışmalı husumetlerinden birini de yeniden alevlendirdi.

İtalya Serie A'da Sampdoria forması giydikleri dönemde çok yakın arkadaş olan ancak Wanda Nara aşk üçgeni nedeniyle aralarındaki ipler tamamen kopan Maxi Lopez ile Mauro Icardi, yıllar sonra dolaylı yoldan da olsa River Plate çatısı altında bir araya geldi.

Kariyerine River Plate altyapısında başlayan ve A takıma kadar yükselerek kulübün sembol isimlerinden biri olan Maxi Lopez, Arjantin basınına eski dostu/yeni düşmanı Icardi'nin olası transferini değerlendirdi. Aralarındaki tarihi gerilime rağmen son derece profesyonel ve pragmatik bir yaklaşım sergileyen Lopez, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Şu an takımın gol atan birine ihtiyacı var. Bu yüzden o isim kim olursa olsun gelsin. Gol attığı sürece ve River'ı daha iyi bir hale getirecekse takıma katılmasında hiçbir sakınca görmüyorum."

İLK TEMAS OKULDA KURULDU, SAKATLIK PLANLARI BOZDU

River Plate ile Mauro Icardi cephesinde henüz resmi bir imza veya teklif adımı atılmamış olsa da, Arjantinli gazeteci Gustavo Yarroch'a göre flört çoktan başladı.

İddialara göre; Icardi ile River Plate'in eski başkanı Jorge Brito arasındaki ilk temas, çocuklarının Arjantin'de aynı okulda eğitim görmesi sayesinde, tamamen tesadüfi bir şekilde kuruldu. Hatta kulislerde konuşulanlara göre Icardi, yaşadığı o ağır çapraz bağ sakatlığı öncesinde kariyerinin son demlerinde River Plate forması giyme fikrine oldukça sıcak bakıyordu.

