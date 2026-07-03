Devler pazarında Rafael Leao savaşı! Galatasaray ve Fenerbahçe 70 Milyon Euro'luk yıldız için karşı karşıya...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve kadrolarını dünya çapında isimlerle güçlendirmek isteyen Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde rotayı İtalya'ya çevirdi. Küresel spor medyasından Goal'de yer alan habere göre; uzun süredir Galatasaray'ın takibinde olan Rafael Leao için Fenerbahçe de resmen devreye girdi ve ezeli rakipler pazarlık masasında karşı karşıya geldi.

AMORIM'İN PLANLARINDA YOK

İtalya'da geçirdiği 7 yılın ardından yeni bir maceraya atılmak istediğini daha önce açıkça dile getiren Rafael Leao'nun Milano serüveni sona eriyor. Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in gelecek sezonki kadro planlamasında yer almayan Portekizli yıldız için, İtalyan yönetimi de gelecek uygun teklifleri değerlendirme kararı aldı.

BONSERVİSİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Şu anda Portekiz Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden yıldız oyuncunun menajerleriyle ilk somut temasların kurulduğu belirtiliyor. Turnuva dönüşünde tüm tarafları memnun edecek bir formül aranırken, Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Leao için Milan'ın beklentisi oldukça yüksek. Çizme ekibi, bu dev transfer için kapıyı 60 ila 70 milyon Euro seviyelerinden açıyor.