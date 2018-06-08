SPOR

Devlerin gözdesi Erce Kardeşler, Standart Liege'e gidiyor

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 08.06.2018 14:02 | Son Güncelleme

Altınordu'nun başarılı kalecisi Erce Kardeşler, Belçika ekibi Standard Liege'e transfer olmaya hazırlanıyor. Erce Kardeşler'in ismi uzun süre Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la anılmıştı.

Devlerin gözdesi Erce Kardeşler, Standart Liege'e gidiyor

Standard Liege tarafından uzun süredir takip edilen 24 yaşındaki file bekçisinin mayıs ayında Belçika'ya giderek kulübün tesislerini gezdiği ve 3 gün kaldığı Liege kentini çok beğendiği öğrenildi.

Erce'yi kadrosuna dahil etmek için önceki sezon Altınordu'ya 300 bin Euro teklif ederek nabız yoklayan Liege, bonservis için bu kez 1.5 milyon Euro ödemeyi ve sonraki transferinden Altınordu'ya yüzde 30 pay vermeyi kabul etti. Transferin gelecek hafta resmiyet kazanması bekleniyor.

Kırmızı-lacivertli takımda gösterdiği başarılı performansla ismi Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi kulüplerle anılan Erce, yurtdışına gitmesi halinde Freiburglu Çağlar'ın ardından Altınordu'dan direkt yabancı bir kulübe transfer olan ikinci futbolcu olacak. Altyapı yatırımıyla son yollarda yurtdışına ihraç ettiği futbolculardan servet kazanan Altınordu patentli Cengiz Ünder ise önce Başakşehir'e ardından Roma'ya transfer olmuştu.

Teknik Direktör Eser Kardeşler'in oğlu, Süper Lig Hakemi Arda Kardeşler'in kardeşi olan Erce, 2013'te Yeşil Bursa'dan transfer edilmişti. Erce'nin yurtdışı hayali nedeniyle bir süredir özel İngilizce dersleri aldığı ifade edildi.

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
İstanbulspor, Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!İstanbulspor, Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!
İstanbulspor Fatih Tekke'ye emanetİstanbulspor Fatih Tekke'ye emanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erce Kardeşler standart liege altınordu Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Aykut Kocaman, Ali Koç'a veda etti

Aykut Kocaman, Ali Koç'a veda etti

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Ali Koç, Fenerbahçe'den 11 ismi gönderiyor

Ali Koç, Fenerbahçe'den 11 ismi gönderiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
devlere bak ...!
Diğer Haberler
Devlerin gözdesi Erce Kardeşler, Standart Liege'e gidiyor

Devlerin gözdesi Erce Kardeşler, Standart Liege'e gidiyor

İstanbulspor, Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

İstanbulspor, Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

İstanbulspor Fatih Tekke'ye emanet

İstanbulspor Fatih Tekke'ye emanet

Ertuğrul Taşkıran Boluspor'dan ayrıldı!

Ertuğrul Taşkıran Boluspor'dan ayrıldı!

Altınordu, İspanya'da çeyrek finalde

Altınordu, İspanya'da çeyrek finalde

1. Lig'e yükselen son takım Afjet Afyonspor oldu!

1. Lig'e yükselen son takım Afjet Afyonspor oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.