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Devlerin Randevusu: İngiltere ve İspanya UEFA Uluslar Ligi'nde karşı karşıya geliyor!

UEFA Uluslar A Ligi'nde heyecan dorukta. Dünya futbolunun iki devi İngiltere ve İspanya, kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Harry Kane, Jude Bellingham, Lamine Yamal ve Pedri gibi yıldızların sahne alacağı dev maç öncesi yayın detayları ve tüm gelişmeler belli oldu.

Devlerin Randevusu: İngiltere ve İspanya UEFA Uluslar Ligi'nde karşı karşıya geliyor!
Burak Kavuncu

Futbolun devleri kozlarını paylaşacak: İngiltere - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar A Ligi dev bir mücadeleye sahne oluyor. Dünya futbolunun en güçlü temsilcilerinden İngiltere ile İspanya, futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşmada kozlarını paylaşıyor. 2026 Dünya Kupası'nın ardından Avrupa arenasında yeniden sahne alan iki dev takım, sahadan galibiyetle ayrılarak grupta avantaj elde etmek istiyor.

YILDIZLAR KARŞI KARŞIYA!

Devlerin Randevusu: İngiltere ve İspanya UEFA Uluslar Ligi nde karşı karşıya geliyor! 1

İngiltere cephesinde Harry Kane, Bukayo Saka ve Jude Bellingham gibi dünya yıldızları sahada galibiyet arayacak. Son dönemdeki formuyla dikkat çeken İngilizler, taraftarı önünde galibiyete kilitlenmiş durumda. Diğer tarafta ise İspanya, Lamine Yamal, Pedri ve Dani Olmo gibi genç ve yetenekli isimleriyle sahadan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

"TARİH YAZMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Devlerin Randevusu: İngiltere ve İspanya UEFA Uluslar Ligi nde karşı karşıya geliyor! 2

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis De La Fuente, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalarda kazanma hırslarının altını çizdi. De La Fuente, oyuncularına güvendiğini belirterek, "Futbolcularımı çok iyi tanıyorum; kazandıkça daha fazla kazanmak, tarih yazmaya devam etmek istiyoruz. İngiltere karşısında da hedefimiz sahadan galibiyetle ayrılmak" ifadelerini kullandı.

Yıldızlar savaşana sahne olacak İngiltere - İspanya mücadelesi, ekran başındaki futbolseverlere büyük bir seyir zevki vaat ediyor. Maçın yayın saati, muhtemel 11'leri ve canlı yayınlanacağı kanal bilgisi futbol tutkunları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

İNGİLTERE-İSPANYA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

İngiltere: Pickford, Alexander-Arnold, Konsa, Guehi, O'Reilly, Anderson, Scott, Saka, Bellingham, Gordon, Kane.

İspanya: Simon, Garcia, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Williams, Oyarzabal.

İNGİLTERE-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

İngiltere, UEFA Uluslar A Ligi'nde bu akşam İspanya'yı sahasında ağırlayacak. Wembley Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

İngiltere-İspanya karşılaşması A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Her iki takımın da sahadan galibiyetle ayrılmak için tüm kozlarını oynayacağı bu dev karşılaşma, Uluslar Ligi'ndeki dengeleri derinden etkileyecek. Futbolseverler bu akşam ekran başına kilitlenerek iki dünya devinin unutulmaz mücadelesine tanıklık edecek.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere İspanya UEFA Uluslar Ligi
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