Devlet 200 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için seferber oldu

İlk değerlendirmelerde, Doku'nun en son Uzunçayır Baraj Gölü'nün su tutmasıyla dolan Dinar Deresi üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde görüldüğünün belirlenmesiyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve kente gelen arama kurtarma ekiplerince baraj gölü ve göle su sağlayan Dinar Deresi ile çevrelerinde arama çalışması başlatıldı.

Doku'nun bulunması için polis önce genç kızın Rusya vatandaşı olan erkek arkadaşı Z.A. ve üniversitedeki arkadaşlarının bilgisine başvurarak kentteki MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.

AA muhabirinin Doku'nun bulunması için ilk günden itibaren yapılan çalışmalar ve gelişmelere ilişkin derlediği bilgilere göre, kentte 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun, Diyarbakır'dan gelen ailesinin 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusuyla aranmasına başlandı.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için 200 gündür yürütülen arama çalışma larına rağmen genç kız bulunamadı.

Bu süreçte Uzunçayır Baraj Gölü ve Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara, jandarma ve emniyete ait 3 dedektör köpeğin dışında Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıklarının uzman personeli de kameralı su altı robotu ve sonar cihazıyla destek verdi. Kısa süre sonra çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) görevlileri de katıldı.

Aramalar sürerken Doku'nun dayısı Mehmet Nurkan, gazetecilere, yeğeninin kaybolmadan bir gün önce erkek arkadaşıyla tartıştığını ve kaldığı öğrenci yurduna gitmediği için kayıp başvurusunda bulunduklarını anlattı.

Göldeki ilk dalışlarda dalgıçların genç kıza ait olduğu değerlendirilen makas, evrak ve not bulması üzerine soruşturma ve aramalar bu bölgede yoğunlaştırılarak Sarı Saltuk Köprüsü çevresinde drone, arama kurtarma ve iz takip köpekleriyle arama yapıldı.

Ardından kente gelen su altı arama kurtarma ekipleri ve dalgıç polisler, AFAD ekipleri ile Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllülerinden oluşan 70 kişilik ekibin katılımıyla çalışmalar genişletildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Doku'nun Uzunçayır Baraj Gölü ile Dinar Köprüsü civarında AFAD, emniyet, jandarma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı su altı ekiplerince görüntüleme cihazları ve diğer ekipmanlarla titizlikle arandığı ve ailesinin çalışmalar hakkında her gün düzenli olarak bilgilendirildiği vurgulandı.

- Genç kızın bulunması için tüm teknik imkanlar kullanıldı

Genç kızın son görüştüğü kişilerin ve erkek arkadaşının ifadesinin alındığı, ayrıca kent genelindeki kamera ve HTS kayıtları ile baz istasyonları bilgilerinin incelendiği belirtilen açıklamada, aynı çerçevede şehir giriş çıkışlarındaki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları incelenerek, Doku'nun il dışına çıkıp çıkmadığının belirlenmesine çalışıldığı kaydedildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturma çerçevesinde Doku'nun bulunması için erkek arkadaşının evinde arama yapılıp telefon kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

Doku'nun bulunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 64 özel harekat polisi de katılıp arazide arama yaptı.

Aramalara rağmen bulunamayan Gülistan Doku'nun, 5 Ocak'ta erkek arkadaşı Z.A. ile bir kafenin önünde buluşup konuştuğu güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Genç kızın Z.A. ile bir süre konuştuktan sonra saat 11.19'da yanından ayrılıp bir caddeden karşıya geçerek saat 11.29'da bindiği minibüs ile buradan uzaklaştığı belirlendi.

Başsavcılıkça derinleştirilen soruşturmada ise Doku'nun ve erkek arkadaşı Z.A'nın telefon görüşmelerini içeren HTS kayıtları incelendi. İncelemede, 5 Ocak'ta saat 12.25'te Doku'nun telefonundan sinyalin kesildiği ve aynı gün 16.24'te döküme yansıyan 4 saniyelik görüşmenin ise teknik bir hata olduğu saptandı.

Soruşturma ve aramalar devam ederken Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak'ta Elazığ'dan Tunceli'ye giden özel bir araç sürücüsü, Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde aracının kamerasına yansıyan görüntüleri savcılığa teslim etti.