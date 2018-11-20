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Devlet Bahçeli Roma - Real Madrid maçına davet edildi

İTALYA HABERLERİ  | 20.11.2018 22:00 | Son Güncelleme

Devlet Bahçeli, Cengiz Ünder'i izleyecek! Şampiyonlar Ligi G grubunda oynanacak Roma - Real Madrid maçına MHP Başkanı Devlet Bahçeli davet edildi.

Devlet Bahçeli Roma - Real Madrid maçına davet edildi

Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'da kulüp Başkanı James Pallotta ve Sportif Direktör Monchi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Real Madrid mücadelesi için FIFA menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla MHP Başkanı Devlet Bahçeli'yi maça davet etti.

Roma kulübü tarafından resmi olarak yapılan davet için Devlet Bahçeli, programının çok yoğun olduğunu ancak mücadeleyi izleyerek Cengiz Ünder'i desteklemek istediğini belirtti.

Bu önemli mücadeleye ayrıca Rafael Nadal ve Antonio Banderas da davet edildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne anlar bu sümsük futboldan
Uçağa binecek mi..? ????
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