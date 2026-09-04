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Galatasaray'dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: "Belli ki bu sene zor geçecek"

Başakşehir galibiyetinin ardından sert açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, hakem ve VAR kararlarını sert bir dille eleştirdi. Öztürk, "Ne yaparsanız yapın; Galatasaray alnının akı, taraftarı ve yöneticisiyle yine şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: "Belli ki bu sene zor geçecek"
Emre Şen

Süper Lig'de Başakşehir deplasmanından galibiyetle dönerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazanılan 3 puana rağmen hakem kararlarına ateş püsküren Öztürk, bu sezonun zorlu geçeceğine dikkat çekti.

"NE OLUYOR YA!"

Galatasaray dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: "Belli ki bu sene zor geçecek" 1

Hakem yönetiminden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Öztürk, "Kazandığımız 3 puan için mutluyuz. Ligin çok başı, liderliğimiz devam ediyor. Şimdi önemli bir Avrupa maçımız var. Bu sezonun çok zor geçeceğini gördük! Bu hakem, hazırlık maçında hocamızı sindirmek için kırmızı kart gösterdi. Ne oluyor? Ne oluyor ya!" diyerek tepkisini gösterdi.

"OSIMHEN'İN GOLÜNDE VAR'LIK NE VAR!"

Galatasaray dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: "Belli ki bu sene zor geçecek" 2

Saha içerisindeki kararlara ve VAR incelemelerine değinen sarı-kırmızılı idareci, "Böyle penaltı mı olur, o zaman her maç 8 tane penaltı olur! Attığımız golde ofsayt çizgisi çizilemiyor, yanlış adamdan çizdiler! Yazık değil mi emeğe! Orta hakem ve yan hakem anlaşamıyor, dünyanın her yerinde faul olan pozisyonu biri veriyor öbürü kabul etmiyor. Osimhen'in golünü VAR'dan veriyor! VAR'lık ne var, filenin ortası ya!" dedi.

"CEZA VERİP SONRA KALDIRDILAR"

Galatasaray dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: "Belli ki bu sene zor geçecek" 3

Ezeli rakiplerinden bir yöneticinin TFF ile yaşadığı sürece de atıfta bulunan Öztürk, "Geçenlerde bir rakibimizin yöneticisi federasyonun içinden geçti! Haklı, haksız herkesin başına geliyor. Önce ceza verdiler, sonra kaldırdılar. Ümit ediyorum ki bana da aynısını yaparlar!" ifadelerini kullandı. Hakem kalitesine ilişkin değerlendirmesini sürdüren Öztürk, "Orada tutmayan hakemleri bize gönderiyorlar. İyi olanları tutuyorlar. Galatasaray'ın lehine veya aleyhine demiyorum bunu." şeklinde konuştu.

"BELLİ, BU SENE ZOR GEÇECEK"

Galatasaray dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: "Belli ki bu sene zor geçecek" 4

Sezon sonu hedeflerine ulaşacaklarını vurgulayan Metin Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belli, bu sene zor geçecek! Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak! Ne yaparsanız yapın; Galatasaray alnının akı, taraftarı, yöneticisi ve futbolcularıyla şampiyon olacak!"

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Metin Öztürk galatasaray
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