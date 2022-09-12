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Devlet eş anlamlısı nedir? Devlet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Topluluklar tarih boyunca komşu topluluklarla etkileşime girmiştir. Toplumların bu etkileşimi sonucunda birbirlerinin kültürlerinden ve dillerinden etkilenmiştir. Böylece sosyal açıdan pek çok alışverişte bulunmuşlardır. Türk toplulukları da zaman içerisinde başka topluluklarla etkileşime girerek kültürlerine ve dillerine yeni ögeler katmıştır. Devlet kelimesi de başka toplumlarla olan etkileşim sürecinde dilimize geçmiştir. Peki, devlet kelimesinin eş anlamı nedir?

Devlet eş anlamlısı nedir? Devlet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Devlet sözcüğü Arapça "dwl" kökünden türeyen "dawla(t)" kelimesinden evrilmiştir. Dawla(t) kelimesi "döngü, deveran, kısmet, talih, iktidar, egemenlik" anlamlarına gelmektedir. Arapça olan bu kelimenin gelişimi, Latincedeki "status" kelimesiyle paralel gerçekleşir. Hükümdarın sahip olduğu bir nitelik anlamını taşırken zamanla soyut anlam kazanmıştır. Dilimizde çok uzun zamandır yer edinen bu kelime "devlet" hâlini almıştır.

Dilimize Arapçadan geçen devlet kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı: "Bir toprak parçası üzerinde siyasal açıdan örgütlenmiş bir topluluğun oluşturduğu, tüzel kişiliği haiz olan varlık, mevki, mutluluk ve baht."

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Devlet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Devlet kelimesi bazı tamlamalarda da kullanılır. Bu tamlamalarda eş anlamlı kelimelerin kullanımı uygun değildir. Devlet sırrı, devlet sanatçısı bu tamlamalara örnek olarak gösterilebilir. Kalıplaşmış kelimelerdeki herhangi bir kelime eş anlamlısıyla değiştirilmez. Ancak devlet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük, cümle içerisinde kullanıldığında anlam bozulmasına yol açmaz. Devlet kelimesinin eş anlamlısı olan kelime:

  • Ülke
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Devletin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Devletin eş anlamlıları ile örnek cümleler ise şöyledir:

  • Ülkemizi düşman işgalinden Mustafa Kemal Atatürk kurtarmıştır.
  • Türk ülkesi başka milletlerin boyunduruğu altında yaşamayı kabul etmez.
  • Artık bu ülke kendini geliştirmiş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmıştır.
  • Sonsuzluk ülkesinde mutluluğu çok uzaklarda aramamak gerekir.
  • Onun çok önemli bir ülkede iyi bir mevkide çalıştığını duymuştum.
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