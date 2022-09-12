Devlet eş anlamlısı nedir? Devlet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Devlet sözcüğü Arapça "dwl" kökünden türeyen "dawla(t)" kelimesinden evrilmiştir. Dawla(t) kelimesi "döngü, deveran, kısmet, talih, iktidar, egemenlik" anlamlarına gelmektedir. Arapça olan bu kelimenin gelişimi, Latincedeki "status" kelimesiyle paralel gerçekleşir. Hükümdarın sahip olduğu bir nitelik anlamını taşırken zamanla soyut anlam kazanmıştır. Dilimizde çok uzun zamandır yer edinen bu kelime "devlet" hâlini almıştır.
Dilimize Arapçadan geçen devlet kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı: "Bir toprak parçası üzerinde siyasal açıdan örgütlenmiş bir topluluğun oluşturduğu, tüzel kişiliği haiz olan varlık, mevki, mutluluk ve baht."
Devlet kelimesi bazı tamlamalarda da kullanılır. Bu tamlamalarda eş anlamlı kelimelerin kullanımı uygun değildir. Devlet sırrı, devlet sanatçısı bu tamlamalara örnek olarak gösterilebilir. Kalıplaşmış kelimelerdeki herhangi bir kelime eş anlamlısıyla değiştirilmez. Ancak devlet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük, cümle içerisinde kullanıldığında anlam bozulmasına yol açmaz. Devlet kelimesinin eş anlamlısı olan kelime:
Devletin eş anlamlıları ile örnek cümleler ise şöyledir: