Aş eş anlamlısı nedir? Aş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçenin çok eski dönemlerinden beri koruduğumuz bu kelimeler bazı yapısal değişikliklere uğramıştır. Aş kelimesi de böyle bir kelimedir. Eski Türkçede "āş" olarak uzun ünlülü yazılan kelime "yemek, özellikle haşlama yemek" anlamına gelmektedir. Uzun ünlülük durumu Türkçenin ilerleyen dönemlerinde yitirildiği için kelime "aş" hâlini almıştır.

Aş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Genel anlamıyla buğday unundan yapılan erişteyle birlikte tahıl kullanılarak elde edilen pilav ve çorba gibi yemekleri tanımlamak için aş kelimesi kullanılmaktadır. TDK'ye göre pişirilerek yapılan yemek olarak tanımlanmaktadır. Aş kelimesinin eş anlamlılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Ekmek

Yemek

Aşın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Aş eş anlamlısı olarak bilinen bu kelimeler ile ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir:

Yemek sırasında olan sessizlik, gerginliği beraberinde getirmişti.

Köydeki çocuklar, şehirden gelen öğretmenin ekmek getireceğini bildikleri için heyecanlılardı.



