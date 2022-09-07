EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Aş eş anlamlısı nedir? Aş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aş eş anlamlısı nedir? Aş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin tarihsel gelişimi boyunca pek çok kelime türemiştir. Aş kelimesi de günümüzde genellikle halk ağzında kullanılsa da varlığını sürdürmektedir. Türkçe kökenli olan aş kelimesinin eş anlamı nedir?

Aş eş anlamlısı nedir? Aş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçenin çok eski dönemlerinden beri koruduğumuz bu kelimeler bazı yapısal değişikliklere uğramıştır. Aş kelimesi de böyle bir kelimedir. Eski Türkçede "āş" olarak uzun ünlülü yazılan kelime "yemek, özellikle haşlama yemek" anlamına gelmektedir. Uzun ünlülük durumu Türkçenin ilerleyen dönemlerinde yitirildiği için kelime "aş" hâlini almıştır.

Eşya eş anlamlısı nedir? Eşya kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerEşya eş anlamlısı nedir? Eşya kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Genel anlamıyla buğday unundan yapılan erişteyle birlikte tahıl kullanılarak elde edilen pilav ve çorba gibi yemekleri tanımlamak için aş kelimesi kullanılmaktadır. TDK'ye göre pişirilerek yapılan yemek olarak tanımlanmaktadır. Aş kelimesinin eş anlamlılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Ekmek
  • Yemek
Çaba eş anlamlısı nedir? Çaba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerÇaba eş anlamlısı nedir? Çaba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aşın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Aş eş anlamlısı olarak bilinen bu kelimeler ile ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Yemek sırasında olan sessizlik, gerginliği beraberinde getirmişti.
  • Köydeki çocuklar, şehirden gelen öğretmenin ekmek getireceğini bildikleri için heyecanlılardı.
Coşku eş anlamlısı nedir? Coşku kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerCoşku eş anlamlısı nedir? Coşku kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cömert eş anlamlısı nedir? Cömert eş anlamlısı nedir?
2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?
YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Sosyal medyada gündem oldu, veliler isyan etti! Fiyatlar 2 katına çıktı

Sosyal medyada gündem oldu, veliler isyan etti! Fiyatlar 2 katına çıktı

Bakan açıkladı! "Yüzde 80'i gerçekleşti"

Bakan açıkladı! "Yüzde 80'i gerçekleşti"

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

İlginizi Çekebilir

Şoke edici anlar! Önce saçlarından tuttu, sonra yerde sürükledi

Şoke edici anlar! Önce saçlarından tuttu, sonra yerde sürükledi

50 şehirden 50 kadınla! Bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

50 şehirden 50 kadınla! Bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

Kendi işini böyle kurdu! “Kendimi kiralıyorum”

Kendi işini böyle kurdu! “Kendimi kiralıyorum”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.