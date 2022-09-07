İdeal eş anlamlısı nedir? İdeal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İdeal, Fransızcada "düşünsel, düşüncede varolan, mükemmel" anlamlarına gelen idéal kelimesinden türemiştir. Bu kelimenin kökeni ise Latince ve Yunancadaki "ide" kelimesine dayanır. Dilimizde 1900'lü yıllarda geçen ideal kelimesi ilk başta "ancak fikren mevcut olan" anlamıyla kullanılmıştır. Daha sonrasında anlam değişimine uğrayarak birden fazla anlam kazanmıştır.
İdeal, dilimizde Fransızcadan geçmiştir. Günlük konuşmalarımızda sıklıkla yer verdiğimiz kelime ilk olarak Mehmet Bahaettin'in Yeni Türkçe Lugat (1924) eserinde geçmiştir. Felsefede de kendine bir yer edinen sözcüğün TDK anlamı ise şudur:
İdeal ile örnek cümleler ise şöyledir:
İdeal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "ülkü"dür. Ülkü dışında da kullanılan kelimeler vardır. İdeal kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler: