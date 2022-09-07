İdeal eş anlamlısı nedir? İdeal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İdeal, Fransızcada "düşünsel, düşüncede varolan, mükemmel" anlamlarına gelen idéal kelimesinden türemiştir. Bu kelimenin kökeni ise Latince ve Yunancadaki "ide" kelimesine dayanır. Dilimizde 1900'lü yıllarda geçen ideal kelimesi ilk başta "ancak fikren mevcut olan" anlamıyla kullanılmıştır. Daha sonrasında anlam değişimine uğrayarak birden fazla anlam kazanmıştır.

İdeal ne demek?

İdeal, dilimizde Fransızcadan geçmiştir. Günlük konuşmalarımızda sıklıkla yer verdiğimiz kelime ilk olarak Mehmet Bahaettin'in Yeni Türkçe Lugat (1924) eserinde geçmiştir. Felsefede de kendine bir yer edinen sözcüğün TDK anlamı ise şudur:

Ülkü

Tasarlanabilecek tüm üstün özellikleri kendinde toplayan

Uygun İdeal ile örnek cümleler ise şöyledir:

İdeal bir eğitim alabilmen için sadece iyi bir üniversiteye gitmen yetmez.

İdeal çalışanı bulmak için aylarını harcayan şirket sonunda aradığı kişiye ulaşabildi.

İdealin eş anlamlısı nedir?

İdeal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "ülkü"dür. Ülkü dışında da kullanılan kelimeler vardır. İdeal kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler:

Ülkü

Ülküsel

Mefkûre

İdealin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Çocukluğundan beri ülküsünün hiç değişmemesi onun ne kadar kararlı biri olduğunu gösteriyor.

Benim tek bir ülküm var, o da ülkeme hayırlı bir vatandaş olmaktır.

Kendisine en uygun mefkûreyi üniversiteye geçince anlamıştı: Akademisyen olmak.

Ülküsel olarak bu gidişatını hiç hoş bulmuyorum.



