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İdeal eş anlamlısı nedir? İdeal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimize başka dillerden geçen kelimeler, Türkçeleşerek dilimize yerleşmiştir. Fransızca da en çok kelimeler aldığımız diller içerisindedir. İdeal kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelimedir. Peki, ideal kelimesinin eş anlamı nedir?

İdeal eş anlamlısı nedir? İdeal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İdeal, Fransızcada "düşünsel, düşüncede varolan, mükemmel" anlamlarına gelen idéal kelimesinden türemiştir. Bu kelimenin kökeni ise Latince ve Yunancadaki "ide" kelimesine dayanır. Dilimizde 1900'lü yıllarda geçen ideal kelimesi ilk başta "ancak fikren mevcut olan" anlamıyla kullanılmıştır. Daha sonrasında anlam değişimine uğrayarak birden fazla anlam kazanmıştır.

İdeal ne demek?

İdeal, dilimizde Fransızcadan geçmiştir. Günlük konuşmalarımızda sıklıkla yer verdiğimiz kelime ilk olarak Mehmet Bahaettin'in Yeni Türkçe Lugat (1924) eserinde geçmiştir. Felsefede de kendine bir yer edinen sözcüğün TDK anlamı ise şudur:

  • Ülkü
  • Tasarlanabilecek tüm üstün özellikleri kendinde toplayan

  • Uygun

    İdeal ile örnek cümleler ise şöyledir:

  • İdeal bir eğitim alabilmen için sadece iyi bir üniversiteye gitmen yetmez.
  • İdeal çalışanı bulmak için aylarını harcayan şirket sonunda aradığı kişiye ulaşabildi.
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İdealin eş anlamlısı nedir?

İdeal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "ülkü"dür. Ülkü dışında da kullanılan kelimeler vardır. İdeal kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Ülkü
  • Ülküsel
  • Mefkûre
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İdealin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

  • Çocukluğundan beri ülküsünün hiç değişmemesi onun ne kadar kararlı biri olduğunu gösteriyor.
  • Benim tek bir ülküm var, o da ülkeme hayırlı bir vatandaş olmaktır.
  • Kendisine en uygun mefkûreyi üniversiteye geçince anlamıştı: Akademisyen olmak.
  • Ülküsel olarak bu gidişatını hiç hoş bulmuyorum.
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