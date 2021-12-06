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Devlet korumasında büyüyen Dışişleri personeli çift yurt arkadaşlarının şahitliğinde evlendi

06.12.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Aydın: - "Hayat hikayemizin aynı olduğunu, kader hikayemizin aynı olduğunu anladık. En sonunda bunu da evlenerek taçlandırmaya uygun gördük" - Tuğba Kulaç: - "Eşimden 4 sene önce işe başladım. Sayın Bakan'ımıza çok teşekkür ederiz. Devletimize çok teşekkür ederiz, desteklerinden dolayı. Mutluyum, evlendik" - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin: - "Çocuklarımızın gerek kurumlarımızda gerek kurumlarımızdan ayrıldıktan sonraki süreçte mutlu olmaları bizleri de mutlu ediyor"

HARUN KUTBE - Yetiştirme yurtlarında büyüyen ve Dışişleri Bakanlığında göreve başlayan Gökhan Aydın ve Tuğba Kulaç çifti, yurt arkadaşlarının şahitliğindeki nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanları Koruma, Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (YADER) katkıları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iştirakiyle düzenlenen tören, Keçiören Belediyesi Aşık Veysel Nikah Salonu'nda yapıldı.

Yurt arkadaşlarının yalnız bırakmadığı Aydın ve Kulaç çiftinin nikah şahitliğini, YADER Genel Başkanı Salih Çetin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin yaptı.

- "Devletimiz maddi manevi her konuda yanımızda oldu"

Törenin ardından AA muhabirine konuşan Gökhan Aydın, Isparta Yetiştirme Yurdunda büyüdüğünü, ardından devletin sağladığı memurluk hakkını kullanarak Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başladığı söyledi.

Aydın, bu mutlu günlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da çiçek gönderdiğini ve bunun için müteşekkir olduğunu belirterek, "Devletimiz şu ana kadar maddi manevi her konuda yanımızda oldu. Bu konuda çok teşekkür ederiz." dedi.

Eşiyle tanışma hikayesini aktaran Aydın şunları söyledi:

"İkimizin hayat hikayesi hemen hemen aynı. Bu, bir süre sonra zaten birbirimizi çekmeye başladı. Ondan sonra tanıştık. Hayat hikayemizin aynı olduğunu, kader hikayemizin aynı olduğunu anladık. En sonunda bunu da evlenerek taçlandırmaya uygun gördük."

Tuğba Kulaç da Sakarya'daki yetiştirme yurdundan çıkarak göreve başladığını dile getirerek "Ben de eşimden 4 sene önce işe başladım. Sayın Bakan'ımıza çok teşekkür ederiz. Devletimize çok teşekkür ederiz, desteklerinden dolayı. Mutluyum, evlendik." diye konuştu.

- "Koruma altında 22 bin kardeşimiz var"

Kulaç'ın nikah şahitliğini yapan Genel Müdür Musa Şahin, törene davet edildikleri için memnun olduklarını belirterek "Çocuklarımızın gerek kurumlarımızda gerek kurumlarımızdan ayrıldıktan sonraki süreçte mutlu olmaları bizleri de mutlu ediyor. Ben gençlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.

YADER Genel Başkanı Salih Çetin ise devlet korumasında yetişenlerin daha sonra bir araya gelerek gönüllü hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

YADER çalışmaları hakkında bilgi veren Çetin, rehberlik hizmeti sunduklarını ve üyelerinin sosyal hayattaki imkanlarını iyileştirmeyi amaçladıklarını aktararak şöyle konuştu:

"Kamuda 55 bin kardeşimiz var. Koruma altında toplamda 22 bin kardeşimiz var. Toplumun en önemli, en değer görmesi gereken insanlarımız, kardeşlerimize sürekli hizmet etmekteyiz. Devletimizin bu güzel imkanından yararlanan, kamuda işe giren kardeşlerimiz sonradan bir araya gelerek evliliklerini yapmaktalar. Bu evliliklerinde Gökhan kardeşimiz bize ulaştı. Düğününe bizleri davet etti. Nikah şahitliğini biz de kabul ettik. Bizim için en önemli şey, düğünlerde yalnız olduklarını hissettirmemektir. Biz de onu bugün gerçekleştirdik. En büyük mutluluğumuz devlet korumasında yetişen iki kardeşimizin bir araya gelerek mutlu olmalarıdır. Hayatları boyunca onlara ömür boyu mutluluklar diler, her daim yanlarında olduğumuzu belirtiriz."

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