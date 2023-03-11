Devlet sanatçısı piyanist Ayşegül Sarıca neden öldü? Ayşegül Sarıca kimdir, kaç yaşındaydı? Bakanlıktan taziye mesajı!

Devlet sanatçısı piyanist Ayşegül Sarıca'dan acı haber geldi. Ünlü sanatçı, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ayşegül Sarıca'nın ölümü üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından taziye mesajı yayımlandı. İşte bakanlıktan yapılan açıklama ve Ayşegül Sarıca'nın biyografisi...

AYŞEGÜL SARICA NEDEN ÖLDÜ?

Ayşegül Sarıca'nın ölüm nedenine değinilmezken Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin kıymetli sanatçılarından piyanist ve eğitimci, devlet sanatçımız Ayşegül Sarıca'nın vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Ülkemizin kıymetli sanatçılarından Piyanist ve Eğitimci, Devlet Sanatçımız Ayşegül Sarıca’nın vefatını üzüntüyle öğrendik.



Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.



Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/XjR55QYy6C March 11, 2023

AYŞEGÜL SARICA KİMDİR?

Ayşegül Sarıca 1935 yılında İstanbul’da doğdu.

Ayşegül Sarıca; anne tarafından Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’nın, baba tarafından Yıldız Sarayı’nın doktoru Arif Paşa’nın torunudur.

Ayşegül Sarıca, piyano öğrenimine Ferdi Ştatzer ile başladı. Üç sene özel olarak, beş sene de İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Ferdi Ştatzer ile çalıştı.

Daha sonra anne ve babasıyla birlikte Paris'e giden Ayşegül Sarıca, 1951'de Paris Devlet Konservatuvarı sınavını kazandı. Bu kurumda Lucette Descaves ile piyano, Pierre Pasquier ile oda müziği çalıştı. 1953'te piyano bölümünden, 1954 yılında ise oda müziği bölümünden birincilik derecesiyle mezun oldu. Aynı yıl Marguerite Long'un Müzik Akademisi'nde ünlü eğitimciyle ileri solistlik çalışmalarına başladı.

Türkiye'de ve yurtdışında Karel Ancerl, Pierre Dervaux, Anatole Fistoulari, Louis Fourestier, Gotthold Lessing ve Heinz Walberg gibi dünyaca ünlü şeflerle konserler verdi.

27 Mayıs 1963 tarihinde Paris'te eski milli basketbolcu Nejat Diyarbekirli ile evlendi. Çiftin 2 çocuğu oldu.

Piyanist, 1968'den itibaren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın solistliğini yaptı. Kendisine 1971'de "Devlet sanatçısı" unvanı verildi.

1991-2000 yılları arfasında özel bir üniversitede ders veren sanatçı, 1999'an itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmaları Merkezi'nde öğrenci yetiştirdi.

