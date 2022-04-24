YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Devlet Tiyatrolarından çocuk ve gençler için Van'da tiyatro şenliği

Devlet Tiyatrolarından çocuk ve gençler için Van'da tiyatro şenliği

24.04.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Tiyatrolarından çocuk ve gençler için Van'da tiyatro şenliği

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği"nin 19'uncusu Van Devlet Tiyatrosu'nun ev sahipliğinde başladı.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen ve 19'uncusu dün başlayan "Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" 30 Nisan'a kadar sürecek.

Festival kapsamında bu yıl 4 okul, 1 kadın derneği ve 2 devlet tiyatrosu oyunu olmak üzere 7 oyun, 13 kez minik sanatseverler için perde açacak.

Şenlikte, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun "Küçük Nasrettin", Mustafa Necati Ortaokulunun "Komşu Köyün Delisi", Özalp TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Ocak", Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin "Otogargara", Lider Kadın Derneğinin "Minik Eller", Vali Haydar Bey Anadolu Lisesinin "İstanbul Efendisi" ve Antalya Devlet Tiyatrosunun "Herkes İçin Keloğlan" oyunları sahneye taşınacak.

Eğitim amaçlı atölye çalışmalarının yer alacağı şenlikte, İlhan Ateş "Çocuklarla Mask Yapımı", Duygu Gökalp "Sevgi Ağacı" ve "Resim ve Boya Realizasyon Teknikleri ile Dönüşüm", Gülden Çelen "Dans Atölyesi", Aygül Özgen "Sihirli Şapkalar", Mustafa Erdem "Kırmızı Burun Pandomim Atölyesi" çalışmalarını gerçekleştirecek.

Şenlik, 30 Nisan Cumartesi Akdamar Adası'na yapılacak geziyle son bulacak.

Açıklamada festivale ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, şenliği 2000 yılında "Her Okul Bir Tiyatro" sloganıyla başlattıklarını hatırlattı.

Şenliğin her yıl büyüyerek tüm bölgeyi kucaklayan bir etkinliğe dönüştüğüne işaret eden Kurt, "Başlangıcından itibaren şenliği yaşatan ve geliştiren tüm çalışma arkadaşlarıma, coşkumuzu birlikte yürüttüğümüz okullar ile çocuklarımıza ve gençlerimize teşekkür ediyor, Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği'ne herkesi davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaz "Alvin" peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyorKaz "Alvin" peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyor
İzmir'de inşaattan demir çalan 3 kişi tutuklandıİzmir'de inşaattan demir çalan 3 kişi tutuklandı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan kutlamalarıAdana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan kutlamaları

Ankara Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazar

İmsak
04:18
Sabah
05:51
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:42
Yatsı
21:09
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kız arkadaşının kız kardeşini bakın nereden tanıyordu

Kız arkadaşının kız kardeşini bakın nereden tanıyordu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.