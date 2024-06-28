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Devraldığı nasıl yazılır? Devraldığı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
26.06.2024 19:23
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Dilimizi oluşturan gerek yazım şekli gerekse okunuş biçimleriyle birbirinden farklı olan çeşitli sözcükler mevcuttur. Dilimizin en zengin diller arasında yer almasının ana nedenlerinden biri birleşik sözcüklerin varlığıdır. Birleşik sözcüklerin özellikle yazım stilinde birçok kullanıcı arada kalmakta ve genellikle kelimeleri yanlış yazmaktadır. Devraldığı sözcüğü de imla hatası yapılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Peki, devraldığı nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Devraldığı nasıl yazılır? Devraldığı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Devraldığı sözcüğü devralmak kelimesinden oluşan bir sözcüktür. 2 kelimenin bir araya gelmesiyle meydana gelen sözcükler birleşik kelime sınıfına girdiğinden bu tür sözcüklerin yazımında yaygın olarak yazım hatası görülmektedir. Devraldığı yazımı konusunda çelişki yaşandığında Türk Dil Kurumu tarafından oluşturulan ve resmî bir site olarak öne çıkan TDK sözlükleri sayfasının ziyaret edilmesi ve kelimenin doğru yazım şeklinin öğrenilmesi önemlidir.

Devraldığı nasıl yazılır?

Devraldığı kelimesi “devir” ve “aldığı” sözcüklerinin yan yana gelmesiyle oluşan bir birleşik kelimedir. Birleşik kelime grubuna giren bazı kelimeler belli başlı yazım kuralları gereği ayrı kullanılmaktadır. Bazı birleşik sözcükler ise bitişik olarak yazılmaktadır. Bu noktada devraldığı kelimesinin kullanımında sıklıkla yazım hatasına düşülmektedir. Bu sözcük devralmak kelimesinden gelmektedir. Arapça kökenine sahip olan bu sözcüğün Türk Dil Kurumuna göre manası ise “herhangi bir şeyi devir yöntemi ile almak veya teslim almak” şeklindedir.

Birleşik kelimelerin yazım stilinde birçok önemli yazım kuralının dikkate alınması önemlidir. Kelimelerin yazıya dökülürken hatalı olarak yazılmasının ana etkenlerinden biri okunduğu gibi yazılmasından dolayıdır. Bu bağlamda birleşik kelime olarak karşımıza çıkan devraldığı TDK’ye göre her daim bitişik kullanılması gereken sözcükler arasındadır.

Devraldığı ayrı mı yazılır?

Devraldığı kelimesi birçok kullanıcı tarafından “devir aldığı” şeklinde ayrı olarak kullanılmaktadır. Birleşik sözcük kategorisi içerisinde bulunan sözcükler duruma göre ayrı ya da bitişik yazıldığından devraldığı bitişik mi yazılır konusu sorgulanabilmektedir.

Devraldığı kelimesinin ilk kısmında ünlü düşmesi durumu bulunmaktadır. Bu tür ses düşmesinin yaşandığı kelimeler Türk Dil Kurumunun yazım kurallarına göre her zaman bitişik olarak kullanılır. Bundan kaynaklı bu sözcüğün doğru kullanım “devraldığı” şeklinde olmalıdır.

Ses düşmesinin meydana geldiği birleşik sözcükler yaygın olarak bitişik yazılmaktadır. Bu bir yazım kuralı olduğundan uyulması son derece önemlidir. Buna göre devraldığı doğru yazılışı şöyledir:

  • Devraldığı (doğru kullanım)
  • Devir aldığı (yanlış kullanım)
    Express


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