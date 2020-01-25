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Devrek’te alkolmetreye üflemeyen sürücüye para cezası

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.01.2020 14:33 | Son Güncelleme

Devrek’te bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri alkollü sürücünün alkolmetreyi üflememesinden dolayı para cezasına çarptırıldıEdinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek İlçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Yeni Mahalle Çay Sokak üzerinde durdurulan bir araç sürücüsüne yapılan alkol kontrolünde alkolmetreyi üflemeyi reddetmesinden dolayı savcı talimatıyla hastanede alınan etonol değerinde 198 promil alkollü olduğu ve şahsın ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, yapılan genel bilgi taramasında daha evvel sürücünün ehliyetine iki kez 4 yıl 2 ay süreyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem yapıldığı bu nedenle ehliyetine el konulduğu tespit edildi.Sürücü ehliyetinin olmadığı, alkolmetreyi üflemeyi reddettiği ve emniyet güçlerine zorluk çıkardığı için 9 bin 718 TL idari para cezasına çarptırıldı

Devrek’te bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri alkollü sürücünün alkolmetreyi üflememesinden dolayı para cezasına çarptırıldı
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek İlçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Yeni Mahalle Çay Sokak üzerinde durdurulan bir araç sürücüsüne yapılan alkol kontrolünde alkolmetreyi üflemeyi reddetmesinden dolayı savcı talimatıyla hastanede alınan etonol değerinde 198 promil alkollü olduğu ve şahsın ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, yapılan genel bilgi taramasında daha evvel sürücünün ehliyetine iki kez 4 yıl 2 ay süreyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem yapıldığı bu nedenle ehliyetine el konulduğu tespit edildi.
Sürücü ehliyetinin olmadığı, alkolmetreyi üflemeyi reddettiği ve emniyet güçlerine zorluk çıkardığı için 9 bin 718 TL idari para cezasına çarptırıldı

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