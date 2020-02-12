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Devrek’ten Elazığ ve Malatya’ya yardım malzemesi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.02.2020 13:56 | Son Güncelleme

Devrek’ten Elazığ ve Malatya’ya insani yardım malzemesi gönderildi.Zonguldak’ın Devrek İlçesinde geçen hafta Kızılay tarafından kurulan yardım çadırında toplanan ayni ve nakdi yardımlar düzenlenen törenle Elazığ ile Malatya’da ki depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım aracı yapılan dualarla uğurlandı.Devrek Cumhuriyet Alanında Kızılay yetkilileri tarafından organize edilen programda konuşan Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay,” Şu günlerde ülkemizde gerek doğal afetler ve gerekse de şehitlerimizin peş peşe gelmesi bizleri derinden üzmüştür.

Devrek’ten Elazığ ve Malatya’ya yardım malzemesi

Devrek’ten Elazığ ve Malatya’ya insani yardım malzemesi gönderildi.
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde geçen hafta Kızılay tarafından kurulan yardım çadırında toplanan ayni ve nakdi yardımlar düzenlenen törenle Elazığ ile Malatya’da ki depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım aracı yapılan dualarla uğurlandı.
Devrek Cumhuriyet Alanında Kızılay yetkilileri tarafından organize edilen programda konuşan Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay,” Şu günlerde ülkemizde gerek doğal afetler ve gerekse de şehitlerimizin peş peşe gelmesi bizleri derinden üzmüştür. Ama millet olarak bizler en zor ve en acı günümüzde tek yürek olarak dayanışma ve kaynaşmanın örneğini teşkil etmekteyiz. İnşallah bu tür acılar son olur. Geçen hafta içinde Cumhuriyet Alanında Kızılay tarafından kurulan yardım çadırında Devrekli hemşerilerimiz gereken hassasiyeti göstererek Elazığ ve Malatya’da zarar gören depremzedeler için ayni ve nakdi yardımlar yaparak oradaki vatandaşlarımızın dertlerine bir nebze olsun merhem olmaya gayret etmişlerdir. Buradan yardımda bulunan herkese teşekkür ediyorum Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın” diye konuştu.
Toplanan yardımlar hakkında bilgi veren Devrek Kızılay Temsilcisi Aydın Çolpa,”Geçen hafta içinde ilçemiz Cumhuriyet Alanında kurduğumuz yardım çadırına vatandaşlarımız tarafından 2 bin 200 battaniye, 50 ton kömür, 200 adet ayni battaniye, 150 adet giyilmemiş kıyafet, 100 adet ısıtıcı, temizlik malzemesi ve hijyen malzemesi ile yurt dışından Türk ve Alman vatandaşları tarafından 2100 Euro da ayrıca temsilciliğimize ulaştırıldı ve yine bizim aracılığımız ile tarafından depremzedelere gönderilecek. Ayrıca 280 adet de Zonguldak ve Devrek Kızılayı tarafından gıda kolisi yardım tırına yüklenerek vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıkarmış bulunmaktayız. Yardım toplama kampanyamız temsilciliğimizde makbuz karşılığında devam etmektedir” diye konuştu.
Düzenlenen organizasyona; Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Recep Korun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Yıldırım, İlçe Müftüsü Hasan İzmirli ile çok sayıda sivil toplum kuruluş temsilcisi katıldı.

Devrek’ten Elazığ ve Malatya’ya yardım malzemesi

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