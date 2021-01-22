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Devrilen hafif ticari araçtan yara almadan kurtuldu

22.01.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen hafif ticari araç, ağaçlara çarparak durabildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen hafif ticari araç, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzeri Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Türkçakal bulvarı üzerinde seyir halinde olan Mehmet K. idaresindeki 41 PN 254 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü Mehmet K. ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza yapan araç çekici ile yoldan kaldırılırken kaza hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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