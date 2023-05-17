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Devrilen tırın sürücüsü çıkan yangında hayatını kaybetti

17.05.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde virajı alamayarak devrilen tırın sürücüsü, kaza sonrası çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Doğanşehir ilçesine bağlı Kapıdere Mahallesi’nde sabah 08.00 sıralarında Mesut Avcı yönetimindeki 02 ACY 874 plakalı tır, Çınaraltı mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Kaza sonrası tırda başlayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sürücü Mesut Avcı’nın çıkan yangında hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza sonrası jandarma olay yeri inceleme ekipleri kaza yerince inceleme yaparken, şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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