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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

BURSA HABERLERİ  | 18.04.2020 21:48 | Son Güncelleme

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi, römorktaki 4 kişi de yaralandı.

Hasan Demirkol (55) idaresindeki 54 FV 531 plakalı traktör, Tacir Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Demirkol traktörün altında kalırken, römorkta bulunan R.S, N.S, G.S. ve H.D. etrafa savruldu.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Hasan Demirkol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı 4 kişi ise ambulanslarla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ölüm Trafik Kazası

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