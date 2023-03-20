Devrim Özkan dekolteli pozuyla büyüledi! Torreira kayıtsız kalamadı

Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş, Ertan Saban ve Özge Özberk ile paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Devrim Özkan dekolteli pozlarıyla mest etti.

Güzel oyuncunun fotoğraflarını beğenenler arasında Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira da yer aldı.

Galatasaraylı olan ve bu sezon sarı - kırmızılıların birçok maçını stadyumdan takip eden Özkan’ın adı Lucas Torreira ile aşk iddialarına karışmıştı.

24 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğraflarına takipçileri "Kız bizim kalbimiz var", "Torreira abim beğenmiş", "Devrim inanılmazsın", "Torreira abi sen niye fotoğrafı beğeniyorsun ya", "Gözlüğünü çıkarana kadar tanıyamadım" yorumlarında bulundular.

Özkan geçtiğimiz günlerde “Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler” açıklamasını yapmıştı.



