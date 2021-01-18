Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Keçileri kaçırmak’’ deyiminin gerçek hikayesi!

Atasözleri ve deyimler paragraflarca anlatılması gerekn durumları tek bir cümleyle özetleyen ecdadımızın en güzel mirasıdır. Birkaç kelime ile durumu en saf haliyle anlatabileceğimiz atasözleri ve deyimlerin ortaya çıkış hikayesi de bir hayli ilginçtir. Çevrenizde ‘keçileri kaçırmak’ sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Aklını kaybetmek anlamında kullanılan bu deyimin öyküsü ise Burdur’un İnsuyu Mağarası’na dayanır. Peki gerçek hikaye nedir? İşte keçileri kaçırmak deyiminin hikayesi...

Bir gün çoban mğaranın etrafında keçilerini otlatmak için konumlanır. Her zamanki gibi keçilerin otlatmasını izlerken birden bir ağırlık çöker ve uykuya dalar. Uyandığında ise keçileri yerinde göremez. Keçiler ise mağaranın içerisinde oluşan göletlerden su içmektedirler. Arar tarar çoban keçileri bulamaz. Köye doğru giderken gelen geçene keçileri görüp görmediğini sorar.

“Şimdi ben ne yapacağım, keçilerin sahiplerine ne diyeceğim” diye dövünüp dururken köylüler de keçileri aramaya koyulur. Bir süre sonra keçiler çobanın kaybettiğini söylediği mağaranın etrafındadır. Köylüler keçileri aynı yerde bulunca çobanın aklını kaybettiğini düşünürler. Ortada çobanın anlattığı gibi bir durumun olmadığını düşünen köylüler bir mani ile çobanın aklını oynattığına kanaat getirirler.

Akıl, mantık birdir yolu,

Keçileri kaçırmayın.

Ölçün, tartın dolu dolu,

Keçileri kaçırmayın

Masallara da konu olan çoban ve keçi hikayesi günümüzde bir deyim olarak güncelliğini korur. Aklını kaçırmak, delirmek ya da delirme derecesinde bunalmak anlamına gelen bu deyim sık sık kullanılır.



