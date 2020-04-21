Dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafında Korona virüse karşı dezenfekte işlemlerinin yanı sıra haşereler ve sivrisinekler ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 24 saat esasına göre Kilis merkezde dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor. Araçlar ve personel tarafından dezenfekte çalışmaları belirlenen bir plan çerçevesinde sürdürülüyor. Ayrıca haşereler ve sivrisinekler ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları da Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

