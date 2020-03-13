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Dezenfekte çalışmalarında 15. gün

SAMSUN HABERLERİ  | 13.03.2020 12:00 | Son Güncelleme

19 Mayıs Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, olası viral enfeksiyon ve salgın hastalıklarına karşı ilçedeki dezenfekte işlemlerine aralıksız 15 gündür devam ediyor.İlçedeki toplu kullanım alanları, camiler, okullar başta olmak üzere, çay ocakları, spor salonları, öğrenci yurtları, umuma açık tuvalet ve lavabolar, taksi durakları ve taksiler, Samsun Üniversitesi Ballıca Yerleşkesi’nde bulunan binalar, KYK yurdu, devlet hastanesi, tüm resmi kurum ve kuruluşlar, öğrenci servisleri başta olmak üzere aralıksız sürdürülen dezenfekte çalışmaları, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ilçeler arası dolmuş hatlarıyla devam ediyor.Çalışmaların devam ettiğini ve süresinin olmadığını belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Panik yok, tedbir ve hijyen var.

Dezenfekte çalışmalarında 15. gün

19 Mayıs Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, olası viral enfeksiyon ve salgın hastalıklarına karşı ilçedeki dezenfekte işlemlerine aralıksız 15 gündür devam ediyor.
İlçedeki toplu kullanım alanları, camiler, okullar başta olmak üzere, çay ocakları, spor salonları, öğrenci yurtları, umuma açık tuvalet ve lavabolar, taksi durakları ve taksiler, Samsun Üniversitesi Ballıca Yerleşkesi’nde bulunan binalar, KYK yurdu, devlet hastanesi, tüm resmi kurum ve kuruluşlar, öğrenci servisleri başta olmak üzere aralıksız sürdürülen dezenfekte çalışmaları, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ilçeler arası dolmuş hatlarıyla devam ediyor.
Çalışmaların devam ettiğini ve süresinin olmadığını belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Panik yok, tedbir ve hijyen var. Bizler yılın belirli periyotlarında gerçekleştirdiğimiz dezenfektan çalışmalarını bu yıl dünyayı saran korona virüsü nedeniyle daha da sıklaştırdık. Aralıksız çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızdan, Sağlık Bakanlığı tarafından virüsle mücadele noktasında yapılan açıklamaların dikkate alınması ve hijyen koşullarının oluşturulması için azami özen gösterilmesini istiyoruz" dedi.

Dezenfekte çalışmalarında 15. gün

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