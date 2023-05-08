2023 DGS sınav takvimi merak ediliyor. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olup eğitimi lisans düzeyine tamamlamak isteyenler ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS'ye katılacaklar. Peki, DGS 2023 ne zaman? DGS başvuruları hangi tarihte başlayacak? İşte ÖSYM DGS başvuru ve sınav takvimi hakkında tüm detaylar...

DGS 2023 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

DGS BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Yine ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. Bu kapsamda; 2023 DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında alınacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI NEDİR?

DGS’nin açılımı dikey geçiş sınavıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için düzenlenir.

Dikey geçiş sınavı, ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılan bir sınav türüdür. DGS sınavının amacı, sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir çünkü lisans öğretiminde başarının en önemli anahtarlı bu sayısal ve sözel becerilerdir.

Dikey geçiş sınavı sadece 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar içindir. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuruda bulunacak adaylara meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma koşulu aranmaktadır.



