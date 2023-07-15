DGS 2023 PUAN HESAPLAMA! DGS sınavında kaç net kaç puan getirir, 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

DGS sınavı için geri sayım devam ediyor. 29 Mayıs-05 Haziran tarihleri arasında başvuruları alınan DGS sınavı 16 Temmuz Pazar günü organize edilecek. Adaylar DGS sınavı öncesi, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle DGS sınav belgesini ÖSYM'nin internet sitesinden alabilecekler. İşte 2023 DGS sınavı hakkında merak edilen soruların yanıtları...

DGS SINAVINDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

DGS sınavında yapılan 4 yanlış soru 1 doğru soruyu götürmektedir. Ayrıca her iki testten de en az 1 ham puan alamayan öğrencilerin puanları hesaplanmayacaktır.

DGS 2023 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE KAÇ DAKİKA?

2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve 12:30'da sona erecek. Sınavın cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

DGS'DE KAÇ SORU VAR?

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınavda 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınav yerleri açıklandı. Açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. ve Adaylar TC kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sınav giriş belgelerine erişebiliyorlar.

ÖSYM DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



