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DGS 2024 TARİHİ AÇIKLANDI! 2024 DGS NE ZAMAN? ÖSYM sınav takvimi yayımlandı!

06.11.2023 14:46 | Son Güncelleme:
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DGS ile 2024 ÖSYM sınav takvimi vatandaşlar tarafından merak edildi. Dikey Geçiş Sınavı bu sene 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılmıştı. Meslek yüksek okulu mezunları ve önümüzdeki yıl ön lisans mezunu olacak kişiler 2024 ÖSYM takviminin yayımlanmasının ardından "DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

DGS'nin 2024 yılında ne zaman yapılacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Ön lisans mezunu öğrenciler, örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmak için DGS'ye girecekler. DGS tarihi 2024 ÖSYM takviminin yayımlanması ile netleşti. İşte detaylar...

DGS 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 30 Haziran'da yapılacak. Başvurular 10 Mayıs günü başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 AÇIKLANDI!

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 AÇIKLANDI!

ÖSYM sınav takvimi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin merkezi olarak düzenlendiği sınavların 2024 yılında hangi tarihler aralığında yapılacağı belli oldu.

YKS 2024 yılında 8 Haziran ve 9 Haziran tarihlerinde yapılacak. Başvurular ise 1 Şubat'ta başlayacak ve 26 Şubat tarihine kadar devam edecek. Sonuçlar temmuz ayında açıklanacak.

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