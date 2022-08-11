DGS Açıköğretim taban puanları 2022! ÖSYM ile DGS açıköğretim bölümleri ile taban puanları

DGS sonuçları ile ilgili beklenen açıklama 11 Ağustos 2022 Perşembe günü ÖSYM tarafından yapıldı. Açıklamanın ardından çok sayıda vatandaş internette "DGS Açıköğretim taban puanları 2022" konu başlığını araştırmaya başladı. İşte DGS açıköğretim bölümleri ile taban puanları...
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları erişime açıldı. Adaylar puanları doğrultusunda açıköğretim veya örgün öğrenim bölümlerine geçiş yapabilecekler.
İşte DGS Açıköğretim 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları;
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) AÇIKÖĞRETIM FAKÜLTESi:
Program Adı Öğr. /Süresi - Puan Türü - Kontenjan
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) 4 - SÖZ 5500
Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) 4 - EA 4500
Sosyal Hizmet (Açıköğretim) 4 - EA 450
Sosyoloji (Açıköğretim) 4 - EA 2500
Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) 4 - EA 4000
İKTISAT FAKÜLTESI
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) 4 - EA 3500
İktisat (Açıköğretim) 4 - EA 2000
Maliye (Açıköğretim) 4 - EA 4000
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) 4 - EA 9000
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) 4 - EA 3500
İŞLETME FAKÜLTESI
Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) 4 - EA 2500 10,
İşletme (Açıköğretim) 4 - EA 9000
Turizm İşletmeciliği (Açıköğretim) 4 - EA 2500
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) 4 - EA 3500
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları:
Sosyoloji
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi Lisans Programları:
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
Kamu Yönetimi
Maliye
Uluslararası İlişkiler
İşletme Fakültesi Lisans Programları:
İşletme
Konaklama İşletmeciliği
Havacılık İşletmeciliği
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
DGS sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."
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DGS sonuçları belli oldu. Şimdi vatandaşlar tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.
DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.
Tercih döneminin 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.
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