EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. DGS Açıköğretim taban puanları 2022! ÖSYM ile DGS açıköğretim bölümleri ile taban puanları

DGS Açıköğretim taban puanları 2022! ÖSYM ile DGS açıköğretim bölümleri ile taban puanları

11.08.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS Açıköğretim taban puanları 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen sınava ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Dikey Geçiş Sınavına giren kişiler puanları baz alınarak açıköğretim ya da örgün öğrenim bölümlerine geçiş yapabilecekler. "DGS Açıköğretim taban puanları" konu başlığı internette araştırılıyor. İşte DGS açıköğretim bölümleri ile taban puanları...

DGS Açıköğretim taban puanları 2022! ÖSYM ile DGS açıköğretim bölümleri ile taban puanları

DGS sonuçları ile ilgili beklenen açıklama 11 Ağustos 2022 Perşembe günü ÖSYM tarafından yapıldı. Açıklamanın ardından çok sayıda vatandaş internette "DGS Açıköğretim taban puanları 2022" konu başlığını araştırmaya başladı. İşte DGS açıköğretim bölümleri ile taban puanları...

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları erişime açıldı. Adaylar puanları doğrultusunda açıköğretim veya örgün öğrenim bölümlerine geçiş yapabilecekler.

İşte DGS Açıköğretim 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları;

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) AÇIKÖĞRETIM FAKÜLTESi:

Program Adı Öğr. /Süresi - Puan Türü - Kontenjan

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) 4 - SÖZ 5500

Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) 4 - EA 4500

Sosyal Hizmet (Açıköğretim) 4 - EA 450

Sosyoloji (Açıköğretim) 4 - EA 2500

Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) 4 - EA 4000

İKTISAT FAKÜLTESI

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) 4 - EA 3500

İktisat (Açıköğretim) 4 - EA 2000

Maliye (Açıköğretim) 4 - EA 4000

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) 4 - EA 9000

Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) 4 - EA 3500

İŞLETME FAKÜLTESI

Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) 4 - EA 2500 10,

İşletme (Açıköğretim) 4 - EA 9000

Turizm İşletmeciliği (Açıköğretim) 4 - EA 2500

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) 4 - EA 3500

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF BÖLÜMLERİ NELERDİR?

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları:

Sosyoloji

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi Lisans Programları:

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

İşletme Fakültesi Lisans Programları:

İşletme

Konaklama İşletmeciliği

Havacılık İşletmeciliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

DGS SONUÇLARI

DGS sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçları belli oldu. Şimdi vatandaşlar tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

5

Tercih döneminin 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DGS sonuçları açıklandıDGS sonuçları açıklandı
YKS tercih sonuçları açıklandı mı?YKS tercih sonuçları açıklandı mı?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı?YKS tercih sonuçları açıklandı mı?
Anahtar Kelimeler:
DGS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!

Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!

DGS sonuçları açıklandı

DGS sonuçları açıklandı

DGS tercihleri ne zaman?

DGS tercihleri ne zaman?

Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.