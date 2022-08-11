DGS Açıköğretim taban puanları 2022! ÖSYM ile DGS açıköğretim bölümleri ile taban puanları

DGS sonuçları ile ilgili beklenen açıklama 11 Ağustos 2022 Perşembe günü ÖSYM tarafından yapıldı. Açıklamanın ardından çok sayıda vatandaş internette "DGS Açıköğretim taban puanları 2022" konu başlığını araştırmaya başladı. İşte DGS açıköğretim bölümleri ile taban puanları...

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları erişime açıldı. Adaylar puanları doğrultusunda açıköğretim veya örgün öğrenim bölümlerine geçiş yapabilecekler.

İşte DGS Açıköğretim 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları;

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) AÇIKÖĞRETIM FAKÜLTESi:

Program Adı Öğr. /Süresi - Puan Türü - Kontenjan

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) 4 - SÖZ 5500

Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) 4 - EA 4500

Sosyal Hizmet (Açıköğretim) 4 - EA 450

Sosyoloji (Açıköğretim) 4 - EA 2500

Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) 4 - EA 4000

İKTISAT FAKÜLTESI

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) 4 - EA 3500

İktisat (Açıköğretim) 4 - EA 2000

Maliye (Açıköğretim) 4 - EA 4000

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) 4 - EA 9000

Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) 4 - EA 3500

İŞLETME FAKÜLTESI

Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) 4 - EA 2500 10,

İşletme (Açıköğretim) 4 - EA 9000

Turizm İşletmeciliği (Açıköğretim) 4 - EA 2500

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) 4 - EA 3500

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF BÖLÜMLERİ NELERDİR?

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları:

Sosyoloji

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi Lisans Programları:

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

İşletme Fakültesi Lisans Programları:

İşletme

Konaklama İşletmeciliği

Havacılık İşletmeciliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

DGS SONUÇLARI

DGS sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçları belli oldu. Şimdi vatandaşlar tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

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DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

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Tercih döneminin 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

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