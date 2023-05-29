DGS BAŞVURU TARİHİ 2023: DGS başvuru ücreti ne kadar, ne zamana kadar başvuru yapılır? ÖSYM ais.osym.gov.tr ekranı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları ile ilgili yapılan son dakika açıklaması sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu.. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar başvuru işlemleri için tarih bilgilerini ve ücreti inceliyorlar. DGS başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü itibarıyla başladı. İşte DGS başvuru tarihleri ve ücretleri...

DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2023

2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri de açıklandı. Bu kapsamda önlisans mezunu adayların başvuruda bulunacağı DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek.

İlk başvuruyu kaçıran adaylar geç başvuru gününden faydalanabilecekler. DGS geç başvuruları ise 13 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

DGS sınav ücreti 270 TL olarak açıklandı.

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DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin internet sitesindeki AİS ekranından veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecekler.

2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılacaklar. DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

