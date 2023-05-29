EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. DGS BAŞVURU TARİHİ 2023: DGS başvuru ücreti ne kadar, ne zamana kadar başvuru yapılır? ÖSYM ais.osym.gov.tr ekranı

DGS BAŞVURU TARİHİ 2023: DGS başvuru ücreti ne kadar, ne zamana kadar başvuru yapılır? ÖSYM ais.osym.gov.tr ekranı

29.05.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS başvuruları ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağlayacağı Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuruları ne zamana kadar, nasıl başvuru yapılır?

DGS BAŞVURU TARİHİ 2023: DGS başvuru ücreti ne kadar, ne zamana kadar başvuru yapılır? ÖSYM ais.osym.gov.tr ekranı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları ile ilgili yapılan son dakika açıklaması sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu.. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar başvuru işlemleri için tarih bilgilerini ve ücreti inceliyorlar. DGS başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü itibarıyla başladı. İşte DGS başvuru tarihleri ve ücretleri...

DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2023

2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri de açıklandı. Bu kapsamda önlisans mezunu adayların başvuruda bulunacağı DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek.

İlk başvuruyu kaçıran adaylar geç başvuru gününden faydalanabilecekler. DGS geç başvuruları ise 13 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

sınav 3

DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

DGS sınav ücreti 270 TL olarak açıklandı.

DGS BAŞVURU KILAVUZU VE BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin internet sitesindeki AİS ekranından veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecekler.

DGS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

sınav

2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılacaklar. DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrenciler bu tarihlere dikkat! Başvurular bugün başladıÖğrenciler bu tarihlere dikkat! Başvurular bugün başladı
DGS başvuruları neden başlamadı? DGS başvuruları neden başlamadı?
LGS sınav giriş yerleri yayımlandıLGS sınav giriş yerleri yayımlandı
Anahtar Kelimeler:
dgs başvuru ücreti dgs başvuru yap dgs başvuruları ne zaman ösym dgs başvuru

En Çok Okunan Eğitim Haberler

DGS başvuruları neden başlamadı?

DGS başvuruları neden başlamadı?

DGS BAŞVURUSU nasıl yapılır? DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

DGS BAŞVURUSU nasıl yapılır? DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

'Müjde' diyerek duyurdu! 'Zorunlu olacak'

'Müjde' diyerek duyurdu! 'Zorunlu olacak'

Gelen şikayetler sonrası harekete geçildi! YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'zam' uyarısı

Gelen şikayetler sonrası harekete geçildi! YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'zam' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.