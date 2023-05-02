DGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 DGS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM açıkladı

DGS başvuru tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Dikey Geçiş Sınavına önlisans son sınıf okuyan ve mezun olan öğrenciler katılabilecek. ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından merak edilen soru yanıt buldu. DGS başvuru süreci yaklaşıyor. İşte 2023 DGS başvuru tarihi...

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

DGS başvuruları 26 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak. Başvuru sürecinin 5 Haziran 2023 tarihinde sona ereceği aktarıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre DGS geç başvuruları için 13 Haziran 2023 günü saat 23:59'a kadar başvurular kabul edilecek.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

DGS sonuıçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

2023 DGS MATEMATİK KONULARI

Temel Kavramlar (Sayılar)

Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler

Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı

Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı

Bölme ve Bölünebilme Kuralları

Faktöriyel

Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)

Denklem Çözme

Basit Eşitsizlikler ve Sıralama

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Kareköklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler

Oran Orantı

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

Sayfa Problemleri

Saat Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde Problemleri

Kar ve Zarar Problemleri

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Hız Hareket Problemleri

İşçi ve Havuz Problemleri

Kümeler

Fonksiyonlar

İşlem

Modüler Aritmetik

Permütasyon

Kombinasyon

Olasılık

Sayısal Mantık

2023 DGS GEOMETRİ KONULARI

Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar

Çokgenler ve Dörtgenler

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler

DGS TÜRKÇE KONULARINA GÖRE SORU DAĞILIMI

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragraf

Anlatım Bozuklukları

Sözel Mantık

