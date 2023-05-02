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DGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 DGS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM açıkladı

02.05.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ön lisans mezunu kişilerin eğitimlerini lisans programına tamamlamak için girdiği sınavın tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 DGS ne zaman, hangi tarihte?

DGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 DGS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM açıkladı

DGS başvuru tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Dikey Geçiş Sınavına önlisans son sınıf okuyan ve mezun olan öğrenciler katılabilecek. ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından merak edilen soru yanıt buldu. DGS başvuru süreci yaklaşıyor. İşte 2023 DGS başvuru tarihi...

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

DGS başvuruları 26 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak. Başvuru sürecinin 5 Haziran 2023 tarihinde sona ereceği aktarıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre DGS geç başvuruları için 13 Haziran 2023 günü saat 23:59'a kadar başvurular kabul edilecek.

DGS sınavı ne zaman? 2023 DGS başvuruları başladı mı? Gözler ÖSYM'de

DGS SINAVI NE ZAMAN?

DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS sınavı ne zaman? 2023 DGS başvuruları başladı mı? Gözler ÖSYM'de

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

DGS sonuıçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

2023 DGS MATEMATİK KONULARI

Temel Kavramlar (Sayılar)
Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Faktöriyel
Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
Denklem Çözme
Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Kareköklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
Oran Orantı
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
Sayfa Problemleri
Saat Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
Kar ve Zarar Problemleri
Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Hız Hareket Problemleri
İşçi ve Havuz Problemleri
Kümeler
Fonksiyonlar
İşlem
Modüler Aritmetik
Permütasyon
Kombinasyon
Olasılık
Sayısal Mantık

DGS sınavı ne zaman? 2023 DGS başvuruları başladı mı? Gözler ÖSYM'de

2023 DGS GEOMETRİ KONULARI

Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
Çokgenler ve Dörtgenler
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler

DGS TÜRKÇE KONULARINA GÖRE SORU DAĞILIMI

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
Sözel Mantık

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