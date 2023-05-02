DGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 DGS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM açıkladı

DGS başvuru tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Dikey Geçiş Sınavına önlisans son sınıf okuyan ve mezun olan öğrenciler katılabilecek. ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından merak edilen soru yanıt buldu. DGS başvuru süreci yaklaşıyor. İşte 2023 DGS başvuru tarihi...
DGS başvuruları 26 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak. Başvuru sürecinin 5 Haziran 2023 tarihinde sona ereceği aktarıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre DGS geç başvuruları için 13 Haziran 2023 günü saat 23:59'a kadar başvurular kabul edilecek.
DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
DGS sonuıçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
Temel Kavramlar (Sayılar)
Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Faktöriyel
Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
Denklem Çözme
Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Kareköklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
Oran Orantı
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
Sayfa Problemleri
Saat Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
Kar ve Zarar Problemleri
Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Hız Hareket Problemleri
İşçi ve Havuz Problemleri
Kümeler
Fonksiyonlar
İşlem
Modüler Aritmetik
Permütasyon
Kombinasyon
Olasılık
Sayısal Mantık
Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
Çokgenler ve Dörtgenler
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
Sözel Mantık