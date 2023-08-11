DGS ÇOCUK GELİŞİMİ PUANLARI 2023: DGS çocuk gelişimi taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması kaç?

DGS Çocuk Gelişimi başarı sıralamaları ve kontenjanlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları bugün (11 Ağustos Cuma) ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması ile adayların erişimine açıldı. Şimdi birçok kişi internette "DGS 2023 Çocuk Gelişimi puanları kaç?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM ile DGS Çocuk Gelişimi bölümü taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin detaylar...

DGS ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanları yerleştirme sürecinin sona ermesinin ardından belli oluyor. Fakat adaylar, 2022'de açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih yapabilecekler.

DGS KONTENJANLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile netlik kazanacak.

DGS tercih kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları bulunacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçen sene DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu yılda benzer şekilde tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor.

Fakat DGS tercih takvimi henüz belli olmadı. Adaylara sınav puanlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapacakları ÖSYM tarafından açıklanacak.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DGS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sorgulanabilecek.



