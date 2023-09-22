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  4. DGS EK TERCİH KILAVUZU 2023: ÖSYM ile DGS ek tercihler ne zaman? Ais.osym.gov.tr Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme ekranı

DGS EK TERCİH KILAVUZU 2023: ÖSYM ile DGS ek tercihler ne zaman? Ais.osym.gov.tr Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme ekranı

22.09.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS ek tercih kılavuzu 2023, üniversitelerin 2 yıllık bölümünden mezun olup lisans tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dikey Geçiş Sınavı ek tercihler boş kontenjanlar üzerinden yapılacak. Peki, DGS ek tercihler ne zaman? ÖSYM tarafından 2023 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, ais.osym.gov.tr Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme ekranı...

DGS ek tercih tarihleri ve Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme kılavuzu vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınavı tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt süreci 20 Eylül'de sona erdi. Şimdi gözler DGS ek tercih tarihleri ile ilgili yapılması beklenen açıklamaya çevrildi. Ais.osym.gov.tr DGS ek tercih ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS ek tercih tarihleri konusunda henüz ÖSYM tarafından açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar belli olduğunda güncel bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz.

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DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

DGS ek yerleştirme sonuçları, süreç sonjrası ÖSYM'den açıklama yapıldığında kurumun internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebilecek.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI EKRANI İÖÇİN TIKLAYINIZ

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