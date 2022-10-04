DGS ek tercih kontenjanları ve taban puanları 2022: DGS geçiş bölümleri boş kontenjanları açıklandı

DGS ek tercih üniversite taban puanları ve kontenjanları ÖSYM tarafından yayımlandı. DGS’ye giren adaylar heyecanla ek tercihleri bekliyorlardı. DGS ek tercihleri 4 Ekim’de başladı ve 10 Ekim’de sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM AİS giriş ekranı ile yapabilecekler. İşte DGS ek tercih taban puanları ve kontenjanları

DGS EK TERCİH KONTENJANLARI TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

DGS ek tercih kılavuzu ile beraber boş kontenjanlar hakkında da bilgi verildi. 2022 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar ise daha önce ÖSYM tarafından yayımlanmıştı.

[DGS EK TERCİH KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

(https://www.osym.gov.tr/TR,23997/2022-dgs-ek--tercih-bilgileri-ve-tablolar.html) 2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri, 04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Ek tercih işlemleri, 10 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar tercihlerini bireysel olarak 04 Ekim 2022 günü saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapacaktır.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

