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DGS ek tercih sonuçları 2022: DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler ÖSYM’de

14.10.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS ek tercih sonuçları için heyecan giderek artıyor. Dikey Geçiş Sınavına giren adaylar ek tercihlerini ekim ayı içerisinde tamamladılar. İşlemler 4 Ekim'de başladı ve 10 Ekim'de sona erdi. Şimdi gözler DGS ek tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

DGS ek tercih sonuçları 2022: DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler ÖSYM’de

DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. DGS 2022 yılında temmuz ayında düzenlendi. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanlara göre ek tercihler alındı. Geçtiğimiz yıl DGS ek tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapıldı, sonuçlar ise 27 Ekim tarihinde açıklandı.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bilgi verilmedi. DGS ek tercihleri 04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapıldı. Geçtiğimiz yıl DGS ek tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapıldı, sonuçlar ise 27 Ekim tarihinde açıklandı.
Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

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