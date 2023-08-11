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DGS OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023: DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması kaç?

11.08.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban ve tavan puanları merak ediliyor. 16 Temmuz'da gerçekleştirilen 464 bin 281 adayın ter döktüğü Dikey Geçiş Sınavı sonuçları bugün (11 Temmuz 2023 Cuma) günü açıklandı. DGS tercihlerinde Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü tercih etmek isteyen adaylar konuya ilişkin araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban, tavan puanları ve başarı sıralaması kaç? DGS 2023 Okul Öncesi Öğretmenliği kontenjanları belli oldu mu?

DGS Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralamaları ve kontenjanlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları bugün (11 Ağustos Cuma) ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması ile adayların erişimine açıldı. Şimdi birçok kişi internette "DGS 2023 Okul Öncesi Öğretmenliği puanları kaç?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM ile DGS Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin detaylar...

DGS OKUL ÖNCESİ ÖĞETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanları yerleştirme sürecinin sona ermesinin ardından belli oluyor. Fakat adaylar, 2022'de açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih yapabilecekler.

DGS 2022 YILI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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DGS KONTENJANLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile netlik kazanacak.

DGS tercih kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları bulunacak.

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçen sene DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu yılda benzer şekilde tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor.

Fakat DGS tercih takvimi henüz belli olmadı. Adaylara sınav puanlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapacakları ÖSYM tarafından açıklanacak.

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DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DGS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sorgulanabilecek.

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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