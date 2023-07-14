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DGS SINAV TARİHİ 2023: DGS sınavı kaç saat sürecek? Saat kaçta başlar ve biter? ÖSYM açıkladı!

14.07.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sınav tarihi yaklaşırken adaylar da arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. 2 senelik ön lisans mezunları sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı'nda ter dökecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacak. Peki, DGS sınavı kaç saat sürecek? DGS sınavı saat kaçta başlar ve biter?

DGS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4 senelik üniversite mezunu olmak isteyen ön lisans mezunları için gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavının tarihi yaklaşırken birçok kişi de bu süreçte hazırlıklarını sürdürüyor. DGS sınavı 81 ilde 21 bin 167 salonda uygulanacak. ÖSYM'den yapılan açıklamada DGS sınavına 464 bin 281 adayın katılacağı belirtildi.

DGS SINAVI KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

DGS sınavı saat 10.15’te başlayacak 2 saat 15 dakika sürecek.

DGS SINAVI KAÇ SORU?

DGS sınavında adaylara 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulacak.

2023 DGS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

DGS sınavına 464 bin 281 adayın katılacağı belirtildi.

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