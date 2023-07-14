DGS SINAV TARİHİ 2023: DGS sınavı kaç saat sürecek? Saat kaçta başlar ve biter? ÖSYM açıkladı!

DGS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4 senelik üniversite mezunu olmak isteyen ön lisans mezunları için gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavının tarihi yaklaşırken birçok kişi de bu süreçte hazırlıklarını sürdürüyor. DGS sınavı 81 ilde 21 bin 167 salonda uygulanacak. ÖSYM'den yapılan açıklamada DGS sınavına 464 bin 281 adayın katılacağı belirtildi.

DGS SINAVI KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

DGS sınavı saat 10.15’te başlayacak 2 saat 15 dakika sürecek.

DGS SINAVI KAÇ SORU?

DGS sınavında adaylara 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulacak.

2023 DGS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

DGS sınavına 464 bin 281 adayın katılacağı belirtildi.

