EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. DGS SINAV YERLERİ 2023: DGS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanır? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi sorgulama

DGS SINAV YERLERİ 2023: DGS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanır? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi sorgulama

05.07.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sınav yerleri lisans bölümünde öğrenim görmek isteyen ön lisans mezunu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Kayıt sürecinde başvurularını gerçekleştiren kişiler, ÖSYM AİS ekranı üzerinden DGS sınav yeri sorgulaması ile sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecekler. Peki, DGS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanır? İşte Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı...

DGS SINAV YERLERİ 2023: DGS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanır? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi sorgulama

DGS sınav giriş yerleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Dikey Geçiş Sınavı tarihi yaklaşıyor. Birçok öğrencinin gözü DGS sınav giriş belgesi ekranı için ÖSYM'den yapılacak açıklamada. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen ön lisans mezunu vatandaşlar ile yüksek okul 2. sınıf öğrencileri internette araştırma yapıyor. İşte DGS giriş belgesi sorgulama ekranı...

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

DGS sınav yerleri henüz yayımlanmadı. Açıklama ÖSYM tarafından yapılacak ve adaylar TC kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sınav giriş belgelerine erişebilecekler.

DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav giriş belgesinin, sınavın uygulanacağı tarihten yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor. Bu bilgiler kapsamında DGS sınav giriş belgesinin 6 Temmuz tarihine kadar açıklanması ön görülüyor.

DGS sınav giriş belgesi ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

ÖSYM DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2023-ALES/2 başvuruları başladı2023-ALES/2 başvuruları başladı
Mesaha ne demek? Mesaha kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?Mesaha ne demek? Mesaha kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?
Saf dışı etmek (veya bırakmak) ne demek? Saf dışı etmek (veya bırakmak) TDK sözlük anlamı nedir?Saf dışı etmek (veya bırakmak) ne demek? Saf dışı etmek (veya bırakmak) TDK sözlük anlamı nedir?
Anahtar Kelimeler:
dgs giris belgesi dgs sınav giriş belgesi dgs sınav yerleri

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastanenin otoparkında hemşire diyaliz hastasıyla cinsel ilişkiye girdi

Hastanenin otoparkında hemşire diyaliz hastasıyla cinsel ilişkiye girdi

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

7 yaşındaki öğrencisine öyle bir ceza verdi ki... Demir kafese hapsetti

7 yaşındaki öğrencisine öyle bir ceza verdi ki... Demir kafese hapsetti

Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.