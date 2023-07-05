DGS SINAV YERLERİ 2023: DGS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanır? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi sorgulama

DGS sınav giriş yerleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Dikey Geçiş Sınavı tarihi yaklaşıyor. Birçok öğrencinin gözü DGS sınav giriş belgesi ekranı için ÖSYM'den yapılacak açıklamada. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen ön lisans mezunu vatandaşlar ile yüksek okul 2. sınıf öğrencileri internette araştırma yapıyor. İşte DGS giriş belgesi sorgulama ekranı...

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

DGS sınav yerleri henüz yayımlanmadı. Açıklama ÖSYM tarafından yapılacak ve adaylar TC kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sınav giriş belgelerine erişebilecekler.

DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav giriş belgesinin, sınavın uygulanacağı tarihten yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor. Bu bilgiler kapsamında DGS sınav giriş belgesinin 6 Temmuz tarihine kadar açıklanması ön görülüyor.

DGS sınav giriş belgesi ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

ÖSYM DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

