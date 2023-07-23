DGS SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI: DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de

DGS sonuçları lisans tamamlamak içim sınava giren vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Dikey Geçiş Sınavı, 29 Mayıs-05 Haziran tarihleri arasında alınan başvuruların ardından 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapıldı. 2023 DGS sonuçları Ağustos ayında açıklanacak. İşte, sonuc.osym.gov.tr DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TECHİHLERİ 2023 NE ZAMAN?

DGS tercih tarihleri ile ilgili detaylar henüz belli olmadı.

DGS tercihleri geçtiğimiz sene 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Tercih sürecinin bu sene de benzer tarihlerde yapılması bekleniyor.

