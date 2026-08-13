DGS sonuçları açıklandı! 2026 DGS tercih dönemi ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından daha önce duyurulan takvime uygun olarak 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan DGS sonuçları, adayların erişimine sunuldu.

Sınava katılanlar, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuç bilgilerini görüntüleyebiliyor. Sonuç ekranında adayların puanları, başarı sıralamaları ve sınav performanslarına ilişkin detaylar yer alıyor.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANIYOR?

Adaylar, DGS sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Ayrıca sınava ilişkin cevap kağıtları ve aday cevapları da ÖSYM'nin ilgili hizmetleri aracılığıyla erişime açılıyor. Böylece adaylar, sınavdaki performanslarını ayrıntılı şekilde inceleme fırsatı elde ediyor.

DGS 2026 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH SÜRECİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

DGS, iki yıllık ön lisans programlarından mezun olan veya mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için düzenleniyor. Bu nedenle açıklanan puanlar, adayların tercih edecekleri lisans bölümlerinin belirlenmesinde kritik rol oynuyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, tercih sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. ÖSYM'nin önümüzdeki günlerde yayımlaması beklenen DGS tercih kılavuzu ile birlikte tercih tarihleri ve kontenjanlar netlik kazanacak.

2026-DGS: Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldıhttps://t.co/uNlspg8Bob pic.twitter.com/Z63LMm9kiQ — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 13, 2026

ADAYLAR TERCİH KILAVUZUNU BEKLİYOR

Adaylar, elde ettikleri puanlar ve başarı sıralamalarına göre tercih listelerini oluşturarak lisans programlarına yerleşebilmek için başvurularını gerçekleştirecek. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte üniversitelerin kontenjanları ve taban puanlarına ilişkin detaylar da adayların en çok takip ettiği başlıklar arasında yer alacak.

2026 DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu da resmen başlamış oldu. Adaylar şimdi, hedefledikleri lisans programlarına yerleşebilmek için yayımlanacak tercih kılavuzu ve resmi duyuruları bekliyor.