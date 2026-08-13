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Öğretmeni sadece bir dilek sordu, sonrası film gibi gelişti!

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Hatay’da görev yapan ilkokul öğretmeni Melahat Ayaz, öğrencisinin en büyük hayalini gerçekleştirmek için örnek bir davranışa imza attı. Sosyal medyada öğrencileriyle ürettiği içeriklerle tanınan Ayaz, öğrencisine en çok ne istediğini sorduğunda aldığı yanıt karşısında harekete geçti.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan minik öğrenci, milli futbolcu Yunus Akgün ile tanışmayı çok istediğini dile getirdi.

Öğrencisinin bu isteğini geri çevirmeyen öğretmen Melahat Ayaz, gerekli bağlantıları kurarak Hatay’dan Gaziantep’e uzanan anlamlı bir yolculuk organize etti.

Öğretmeni sadece bir dilek sordu, sonrası film gibi gelişti! 1

ÖĞRENCİ UNUTULMAZ ANLAR YAŞADI

Hayranı olduğu futbolcuyla bir araya gelen küçük taraftar, Yunus Akgün’ü karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı. Samimi sohbetlerin ve sıcak anların yaşandığı buluşmada, başarılı futbolcu da minik hayranıyla yakından ilgilenerek unutulmaz anlar yaşanmasına vesile oldu.

Öğretmeni sadece bir dilek sordu, sonrası film gibi gelişti! 2

SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok kullanıcı, öğrencisinin hayalini gerçekleştirmek için emek veren öğretmen Melahat Ayaz’a teşekkür ederken, Yunus Akgün’ün duyarlı davranışı da takdir topladı.

Öğretmeni sadece bir dilek sordu, sonrası film gibi gelişti! 3

YÜZLERİ GÜLÜMSETEN BULUŞMA

Bir çocuğun hayalinin gerçeğe dönüştüğü bu özel buluşma, hem futbolseverlerin hem de sosyal medya kullanıcılarının kalbine dokundu. Öğretmen ve öğrencisi arasında kurulan güçlü bağın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Öğretmeni sadece bir dilek sordu, sonrası film gibi gelişti! 4

Sosyal medyada gelen bazı yorumlar şöyle:
"Hocam çok tatlısınız çocukları hep mutlu ediyorsunuz. Allah size hep güzellikler nasip etsin öğrencileriniz çok şanslı büyüdüklerinde unutamayacağı güzel anılar bıraktınız onlara maşallah size"

"Çocuklar gülerse dünya güler teşekkürler hocam size ve sizi yetiştiren anne babaya ne güzel onlar ellerinden öperim onların"

"Beni ağlattınız Rabbim de sizi hep güldürsün. İlkokul öğretmeni gelecek için şanstır"

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen öğrenci Yunus Akgün
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