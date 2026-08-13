Öğretmeni sadece bir dilek sordu, sonrası film gibi gelişti!

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan minik öğrenci, milli futbolcu Yunus Akgün ile tanışmayı çok istediğini dile getirdi.

Öğrencisinin bu isteğini geri çevirmeyen öğretmen Melahat Ayaz, gerekli bağlantıları kurarak Hatay’dan Gaziantep’e uzanan anlamlı bir yolculuk organize etti.

ÖĞRENCİ UNUTULMAZ ANLAR YAŞADI

Hayranı olduğu futbolcuyla bir araya gelen küçük taraftar, Yunus Akgün’ü karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı. Samimi sohbetlerin ve sıcak anların yaşandığı buluşmada, başarılı futbolcu da minik hayranıyla yakından ilgilenerek unutulmaz anlar yaşanmasına vesile oldu.

SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok kullanıcı, öğrencisinin hayalini gerçekleştirmek için emek veren öğretmen Melahat Ayaz’a teşekkür ederken, Yunus Akgün’ün duyarlı davranışı da takdir topladı.

YÜZLERİ GÜLÜMSETEN BULUŞMA

Bir çocuğun hayalinin gerçeğe dönüştüğü bu özel buluşma, hem futbolseverlerin hem de sosyal medya kullanıcılarının kalbine dokundu. Öğretmen ve öğrencisi arasında kurulan güçlü bağın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Sosyal medyada gelen bazı yorumlar şöyle:

"Hocam çok tatlısınız çocukları hep mutlu ediyorsunuz. Allah size hep güzellikler nasip etsin öğrencileriniz çok şanslı büyüdüklerinde unutamayacağı güzel anılar bıraktınız onlara maşallah size"

"Çocuklar gülerse dünya güler teşekkürler hocam size ve sizi yetiştiren anne babaya ne güzel onlar ellerinden öperim onların"

"Beni ağlattınız Rabbim de sizi hep güldürsün. İlkokul öğretmeni gelecek için şanstır"