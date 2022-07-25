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DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç tarihi

25.07.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sonuçlarıyla ilgili tarih araştırması sürmeye devam ediyor. 3 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç tarihi.

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç tarihi

2022 DGS sınav sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. 3 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavı, iki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından rağbet gördü. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte ÖSYM tarafından 2022 DGS sınav sonuçları için tarih verildi. İşte detaylar.

2022 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları, iki yıllık eğitim hayatlarını dört yıla tamamlamak isteyen üniversite öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı. Ön lisans eğitiminde lisans eğitimine geçmek isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2022 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecek.

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen birçok öğrenci bir yandan da tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor. DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Tercih döneminin sınav sonuçlarının açıklanmasından 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

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