DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 DGS sonuçları sorgulama ekranı

DGS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapılacak. Bilindiği üzere Dikey Geçiş Sınavı, 29 Mayıs-05 Haziran tarihleri arasında alınan başvuruların ardından 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapıldı. Şimdi gözler DGS sonuçları tarihine çevrildi. İşte, sonuc.osym.gov.tr DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve konuya dair detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile aldıkları sonucu görüntüleyebilecekler.

DGS sonuçlarının erişime açılması sonrası tercih önemi başlayacak

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercih tarihleri ile ilgili detaylar henüz belli olmadı.

DGS tercihleri geçtiğimiz sene 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Tercih sürecinin bu sene de benzer tarihlerde yapılması bekleniyor.

