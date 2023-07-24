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DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 DGS sonuçları sorgulama ekranı

24.07.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken lisans tamamlamak için Haziran ayında sınava giren birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları sonuc.osym.gov.tr üzerinden yayımlanacak. Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile aldıkları sonuca erişecekler. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2023 DGS sonuçları sorgulama ekranı..

DGS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapılacak. Bilindiği üzere Dikey Geçiş Sınavı, 29 Mayıs-05 Haziran tarihleri arasında alınan başvuruların ardından 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapıldı. Şimdi gözler DGS sonuçları tarihine çevrildi. İşte, sonuc.osym.gov.tr DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve konuya dair detaylar...

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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile aldıkları sonucu görüntüleyebilecekler.

DGS sonuçlarının erişime açılması sonrası tercih önemi başlayacak

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercih tarihleri ile ilgili detaylar henüz belli olmadı.

DGS tercihleri geçtiğimiz sene 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Tercih sürecinin bu sene de benzer tarihlerde yapılması bekleniyor.

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