EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

DGS sonuçları için geri sayım başladı: 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı...

2025 Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM'nin sınav takvimi ve geçmiş yıllardaki açıklanma süreleri dikkate alındığında, sonuçların ne zaman açıklanabileceğine dair tahminler yapılıyor. DGS sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

DGS sonuçları için geri sayım başladı: 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı...
Sedef Karatay

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce öğrencinin lisans eğitimine geçiş yapabilmek için ter döktüğü sınavın sonuçları, adayların geleceği açısından büyük önem taşıyor. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, en çok merak edilen konuların başında geliyor.

DGS sonuçları için geri sayım başladı: 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı... 1

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları açıklandığında, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan 'sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecekler. Sonuç ekranında adayların sınav puanları, başarı sıralamaları ve tercih yapmaya hak kazanıp kazanmadıkları gibi bilgiler yer alacak.

DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sonuçların açıklanmasının ardından, DGS tercih dönemi başlayacak. Adaylar, tercih kılavuzunda yer alan üniversitelerin lisans programlarından, puanlarına ve başarı sıralamalarına uygun olanları tercih edebilecekler.

DGS sonuçları için geri sayım başladı: 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı... 2

DGS sonuçları, adayların gelecekteki eğitim hayatlarını şekillendirecek önemli bir adım. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte başlayacak tercih sürecinde, adayların bilinçli ve doğru tercihler yapmaları, başarılı bir lisans eğitimine başlamaları için kritik bir rol oynayacak. ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmek ve tercih kılavuzunu dikkatlice incelemek, adayların bu süreçte en doğru kararları vermelerine yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sınav sonuçları için geri sayım başladı...Sınav sonuçları için geri sayım başladı...
Prof. Dr. Serkan Eryılmaz'dan 'araştırarak öğrenme' vurgusu: 'Eğitimi farklı kılan en önemli husus'Prof. Dr. Serkan Eryılmaz'dan 'araştırarak öğrenme' vurgusu: 'Eğitimi farklı kılan en önemli husus'

Anahtar Kelimeler:
DGS dgs açıklandı mı dgs sonuçları açıklandı mı DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
22 yılda 11 kocasını da öldürmüş!

22 yılda 11 kocasını da öldürmüş!

ASELSAN yolunda feci kaza: Genç mühendisten acı haber

ASELSAN yolunda feci kaza: Genç mühendisten acı haber

Kupayı Galatasaray'dan alıp Fenerbahçe'ye verdiler! 2023 yılının birincisi değişti

Kupayı Galatasaray'dan alıp Fenerbahçe'ye verdiler! 2023 yılının birincisi değişti

Balıkesir depremini bilen Prof. Dr. Üşümezsoy deprem beklenen yeni yerleri işaret etti

Balıkesir depremini bilen Prof. Dr. Üşümezsoy deprem beklenen yeni yerleri işaret etti

Tüm ülke Arda'yı konuşuyor! Maç sırasında çılgına döndü, söyledikleri yayına yansıdı...

Tüm ülke Arda'yı konuşuyor! Maç sırasında çılgına döndü, söyledikleri yayına yansıdı...

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a ilk haftadan gönderme! "Maçlarını bir dakika izledim sonra kapattım"

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a ilk haftadan gönderme! "Maçlarını bir dakika izledim sonra kapattım"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.