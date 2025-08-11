DGS sonuçları için geri sayım başladı: 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı...

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce öğrencinin lisans eğitimine geçiş yapabilmek için ter döktüğü sınavın sonuçları, adayların geleceği açısından büyük önem taşıyor. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, en çok merak edilen konuların başında geliyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları açıklandığında, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan 'sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecekler. Sonuç ekranında adayların sınav puanları, başarı sıralamaları ve tercih yapmaya hak kazanıp kazanmadıkları gibi bilgiler yer alacak.

DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sonuçların açıklanmasının ardından, DGS tercih dönemi başlayacak. Adaylar, tercih kılavuzunda yer alan üniversitelerin lisans programlarından, puanlarına ve başarı sıralamalarına uygun olanları tercih edebilecekler.

DGS sonuçları, adayların gelecekteki eğitim hayatlarını şekillendirecek önemli bir adım. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte başlayacak tercih sürecinde, adayların bilinçli ve doğru tercihler yapmaları, başarılı bir lisans eğitimine başlamaları için kritik bir rol oynayacak. ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmek ve tercih kılavuzunu dikkatlice incelemek, adayların bu süreçte en doğru kararları vermelerine yardımcı olacaktır.