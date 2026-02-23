EĞİTİM

LGS’de yeni dönem: Türkiye'nin en iyi liselerine girişte sistem değişiyor!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’nin en köklü liselerinde pansiyon durumuna göre kontenjan ayrılacağını açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı okullarda öğrenciler, pansiyonlu ve pansiyonsuz kontenjanlar için ayrı ayrı yarışacak. Sistem değişikliği bu yılki LGS tercih kılavuzunda yer alacak. Detaylar haberimizde...

Sedef Karatay Bingül

Bakan Tekin, Erzurum’da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, her öğrenciye konaklama imkanı sunmanın fiziki olarak mümkün olmadığını vurguladı.

KONTENJANLAR İKİYE AYRILACAK

Örnek olarak İstanbul Erkek Lisesi üzerinden açıklama yapan Tekin, "İstanbul Erkek Lisesi’nde diyelim ki dört şube alacağız. 120 öğrenci, bunun 60’ı konaklamalı olacak 60’ı konaklamasız. O 60 kendi içinde yarışsın, öbür 60 kendi içinde yarışsın" dedi.

Bu modelle, pansiyon kapasitesi sınırlı olan okullarda daha adil bir yerleştirme hedefleniyor.

FİZİKİ ŞARTLAR YETERSİZ

Tekin, tarihi okulların bulunduğu bölgelerde yeni yurt yapmanın teknik olarak mümkün olmadığını belirtti.
Örneğin Kabataş Erkek Lisesi için yeni yurt binasının tamamlanmak üzere olduğunu ancak kapasitenin sınırlı kaldığını ifade etti. Benzer şekilde, İstanbul Erkek Lisesi için 600 öğrenci kapasiteli bir yurt yapacak alan bulunmadığını söyledi.

Tekin, "İstanbul Erkek Lisesi’nde 600 öğrenciyi konaklatabileceğimiz yurt yapmak için yerimiz yok. Başka yerdeki yurda öğrenciyi gönderdik, isyan ettiler. O civarda da pansiyon yapabileceğimiz yer yok. Ya da Kabataş. Yurdu bitiriyoruz şimdi. Yurdun kapasitesi belli. Teknik anlamda mümkün değil. O yüzden o okullarda konaklama hizmetinin kontenjanını ayrıştırmak istiyoruz."

Bu nedenle konaklama hizmeti sunulabilen öğrenci sayısı ile pansiyonsuz kontenjanların ayrıştırılması planlanıyor.

HANGİ OKULLAR ETKİLENEBİLİR?

Pansiyonu bulunan ve Türkiye’nin en yüksek puanla öğrenci alan liseleri arasında şunlar yer alıyor:

  • Kadıköy Anadolu Lisesi
  • Cağaloğlu Anadolu Lisesi
  • Haydarpaşa Lisesi
  • Ankara Fen Lisesi

Verilere göre:
İstanbul Erkek Lisesi’nin 783 öğrencisine karşılık 247 kişilik yurdu bulunuyor.

Kadıköy Anadolu Lisesi’nin 927 öğrencisine karşılık 336 kişilik yurdu var.

Kabataş Erkek Lisesi’nin 806 öğrencisine karşılık 300 kişilik pansiyon kapasitesi mevcut.

Yeni sistemle birlikte bu okullarda pansiyonlu ve pansiyonsuz kontenjanlar ayrı değerlendirilecek.

PUANLAR FARKLI MI OLACAK?

Bakan Tekin, iki kontenjan türü için puanların farklı olup olmayacağı sorusuna ise net yanıt vermedi. “Puanları farklı mı olacak şimdiden onu bilemeyiz” diyerek detayların LGS kitapçığında netleşeceğini ifade etti.

'FENOMEN ÖĞRETMENLER' İÇİN İNCELEME

Bakan Tekin ayrıca sosyal medyada içerik üreten bazı öğretmenlere yönelik de açıklamalarda bulundu.

Tekin "Bazı öğretmenlerimiz 'fenomenlik' yapıp oradan kendilerine özel ders verebilecekleri öğrenci buluyorlar. Ama okulda destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) açmıyor, burada sorun çıkıyor. Şimdi burada yeni bir yaklaşıma gidiyoruz. Bakanlık Yönetim Sistemi üzerinden, hangi okullarda DYK açılıyor hangisinde açılmıyor, niye açılmıyor bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

