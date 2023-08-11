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DGS TABAN PUANLARI 2023: 4 yıllık geçiş yapılabilecek bölümler neler? ÖSYM DGS taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

11.08.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS taban puanları 2023 ve kontenjanları, ÖSYM tarafından bugün yapılması beklenen son dakika açıklaması sebebiyle merak edildi. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları bugün belli olacak. 16 Temmuz'da sınava giren 2 yıllık ön lisans mezunu binlerce öğrenci 2023 DGS taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları ile ilgili internette sorgulama yapıyor. Peki, 4 yıllık geçiş yapılabilecek bölümler neler? DGS taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları ile ilgili merak edilenler...

DGS taban puanları 2023 ve kontenjanları, ÖSYM'nin bugün Dikey Geçiş Sınav sonuçlarını açıklayacak olması sebebiyle merak konusu oldu. DGS taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. Bilindiği üzere adaylar mezun oldukları bölüm kapsamında ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden tercih yapabilecekler. ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kılavuzunu adaylar ile paylaşacak. Tercih kılavuzunda lisans programlarının koşulları, alım yapılan puan türü ve lisans alan kodu yer bulunacak. İşte, DGS taban puanları ile ayrıntılar...

DGS TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanları yerleştirme sürecinin sona ermesibib ardından belli oluyor. Fakat adaylar, 2022'de açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih yapabilecekler.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS KONTENJANLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile netlik kazanacak.

DGS tercih kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları bulunacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçen sene DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu yılda benzer şekilde tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor.

Fakat DGS tercih takvimi henüz belli olmadı. Adaylara sınav puanlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapacakları ÖSYM tarafından açıklanacak.

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DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DGS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sorgulanabilecek.

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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