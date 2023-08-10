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DGS TERCİH TARİHLERİ 2023: DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'de

10.08.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS tercihleri ile ilgili araştırmalar, Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının 11 Temmuz 2023 Cuma günü erişime açılacak olması nedeniyle hız kazandı. Şimdi 2 yıllık ön lisans mezunu binlerce öğrenci ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınav sonucu için yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, 2023 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercihleri nasıl yapılır?

DGS tercih tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Adaylar Dikey Geçiş Sınavı puanlarını öğrenip tercih yapacaklar. Adaylar, ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası Dikey Geçiş Sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. ÖSYM'den konuya dair yapılacak açıklama bekleniliyor. Birçok kişi internette "2023 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 DGS tercihleri ile ilgili merak edilenler...

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanması sonrası başlayacak.

DGS sonuçları yarın (11 Ağustos 2023 Cuma günü) açıklanacak.

DGS tercih süreci ile ilgili kesin tarihler açıklandığı zaman haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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2023 DGS TERCİH KIULAVUZU AÇIKLANDI MI?

2023 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlandı.

DGS sonuçları açıklandıktan sonra tercih sürecine geçilecek.

ÖSYM'nin tercih süreci için DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları yarın (11 Ağustos 2023 Cuma) günü açıklanacak.

2023 DGS TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

DGS tercih takvimi henüz belli olmadı. Adaylara sınav puanlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapacakları ÖSYM tarafından ayrıca açıklanacak.

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Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanabilecekler.

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DGS tercih kılavuzunda dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının adları, kontenjanları, puan türü, öğretim süresi ve koşulları yer alacak.

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DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DGS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sorgulanabilecek.

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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